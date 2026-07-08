Deviza
EUR/HUF359,32 +1,26% USD/HUF315,06 +1,23% GBP/HUF421,23 +1,39% CHF/HUF389,41 +1,21% PLN/HUF83,4 +1,1% RON/HUF68,67 +1,28% CZK/HUF14,81 +1,06% EUR/HUF359,32 +1,26% USD/HUF315,06 +1,23% GBP/HUF421,23 +1,39% CHF/HUF389,41 +1,21% PLN/HUF83,4 +1,1% RON/HUF68,67 +1,28% CZK/HUF14,81 +1,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX140 924,69 -0,54% MTELEKOM2 668 -0,22% MOL3 938 +1,12% OTP45 500 -0,64% RICHTER11 970 -2,59% OPUS372,5 -0,13% ANY7 260 +0,69% AUTOWALLIS143,5 -0,7% WABERERS4 900 -2,04% BUMIX9 381,19 -0,07% CETOP4 713,86 -0,85% CETOP NTR2 992,95 -0,77% BUX140 924,69 -0,54% MTELEKOM2 668 -0,22% MOL3 938 +1,12% OTP45 500 -0,64% RICHTER11 970 -2,59% OPUS372,5 -0,13% ANY7 260 +0,69% AUTOWALLIS143,5 -0,7% WABERERS4 900 -2,04% BUMIX9 381,19 -0,07% CETOP4 713,86 -0,85% CETOP NTR2 992,95 -0,77%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
üzlet
CCC
márka
kiskereskedelem

Új boltlánc érkezik a hazai kiskereskedelembe – napok múlva nyílik az első itteni bolt, már közel járnak a háromszázhoz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Július 10-én nyitja meg első magyarországi üzletét a Worldbox cipő- és ruházati kiskereskedelmi üzletlánc, mely a lengyel hátterű CCC Csoporthoz, pontosabban annak fast fashion divíziójához, a Modivo Platformhoz tartozik. Az első magyarországi Worldbox-üzlet Budapesten, a Corvin Plaza bevásárlóközpontban nyílik.
Juhász Péter
2026.07.08, 16:14

Elsőként nyit Worldbox márkanév alatt Magyarországon a CCC Csoport. A lengyel hátterű vállalathoz tartozó márka jelenleg régiós terjeszkedésben van, Romániában idán már tizedik üzletet nyitják, de jelen vannak Ukrajnában is. Magyarországon a Corvin Plaza üzletközpontban nyíló lesz az első boltjuk, ezt az üzletközpont is megerősítette egyik közösségi oldalán. Mivel a vállalacsoporton belül a Modivo platformhoz tartozók a márka, ezért logisztikai hátterét, vevőszolgálatát és márkaképviseletetét a CCC magyarországi bejegyezett vállalkozása biztosítja.

worldbox
Első magyarországi üzletét nyitja a CCC Csoporthoz tartozó Worldbox márka július 10-én (illusztráció)
Fotó: CCC

Ezerkétszáz Worldbox-üzlet volt a terv, végül behúzták a féket

A Worldbox önálló fizikai hálózata több mint 270 üzletből áll, ezek elsősorban kis- és középvárosokban, valamint modern retail parkokban és plázákban találhatók.

  • Lengyelország: a lánc bázispiaca, ahol a hálózat túlnyomó része – korábbi márkaváltásokból és intenzív terjeszkedésből adódóan – található, kb. 150 üzlettel. A Worldbox korábban a Szopex cégcsoport része volt.
  • Románia: a márka az év első felében a tizedik üzletének megnyitására készült; főként kiskereskedelmi parkokban nyílnak a boltok.

Az anyavállalat korábban rendkívül ambíciózus, akár 1200 üzletet jelentő expanziót tervezett a márkának, azonban a piaci feltételekhez igazodva a növekedési ütemet az aktuális 270 körüli egységet jelentő szinten állandósították.

A márka a Modivo-hoz tartozik, az európai szinten is jelentős lábbeli- és ruházati kiskereskedőnek mintegy 1500 üzelete van különböző márkanevek alatt, és húsz piacon vannak jelen.

A Worldbox franchise rendszerben működik, az üzleti kínálat 75 százalékát licencelt márkák, 15 százalékát partnermárkák, 10 százalékát pedig saját termékek teszik ki.

Kiárusítást jelentettek be az egyik magyarországi CCC-üzletben, mivel a boltot bezárják – írtuk a közelmúltban a Világgazdaság oldalán. Az üzlet Budapesten, a Corvin Plázában található, és február 15-én zárt be, ezért a bolti árukészletet egy promóció keretében kiárusították. A CCC-üzletet felújítást követően újranyitották.

Kapcsolódó

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
917 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu