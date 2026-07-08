Deviza
EUR/HUF359,32 +1,26% USD/HUF315,06 +1,23% GBP/HUF421,23 +1,39% CHF/HUF389,41 +1,21% PLN/HUF83,4 +1,1% RON/HUF68,67 +1,28% CZK/HUF14,81 +1,06% EUR/HUF359,32 +1,26% USD/HUF315,06 +1,23% GBP/HUF421,23 +1,39% CHF/HUF389,41 +1,21% PLN/HUF83,4 +1,1% RON/HUF68,67 +1,28% CZK/HUF14,81 +1,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX140 924,69 -0,54% MTELEKOM2 668 -0,22% MOL3 938 +1,12% OTP45 530 -0,57% RICHTER11 970 -2,59% OPUS372,5 -0,13% ANY7 260 +0,69% AUTOWALLIS143,5 -0,7% WABERERS4 900 -2,04% BUMIX9 381,3 -0,07% CETOP4 713,86 -0,85% CETOP NTR2 993,6 -0,75% BUX140 924,69 -0,54% MTELEKOM2 668 -0,22% MOL3 938 +1,12% OTP45 530 -0,57% RICHTER11 970 -2,59% OPUS372,5 -0,13% ANY7 260 +0,69% AUTOWALLIS143,5 -0,7% WABERERS4 900 -2,04% BUMIX9 381,3 -0,07% CETOP4 713,86 -0,85% CETOP NTR2 993,6 -0,75%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
kínai technológia
DeepSeek
Alibaba

A DeepSeek következő nagy dobása az egekbe lőtte ki az Alibabát, és a komplett a kínai tech szektort

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Beindult a világméretű rotáció. A DeepSeek következő nagy dobásával az Nvidia vadászterületére merészkedik.
Murányi Ernő
2026.07.08, 16:16

Miközben szakadnak az európai és amerikai, sőt még a dél-koreai részvények is szerdán, a hongkongi Hang Seng tőzsdemutató nem kevesebb, mint 3 százalékkal lőtt ki, amit a kínai szektor részvényeinek robbanásszerű erősödése hajtott.

Photo Illustrations - DeepSeek Excludes Nvidia And AMD And Favors Huawei
A DeepSeek következő nagy dobása az egekbe lőtte ki az Alibabát / Fotó: NurPhoto via AFP

A kontraszt nem kicsi, hiszen a szintén technológiai részvények által mozgatott szöuli Kospi például több mint 5 százalékkal, az európai meghatározó részvényindexek nagyjából 2 százalékkal, az amerikai határidős indexek 1-1,5 százalékkal csúsztak meg, de zuhant az arany és a bitcoin is.

Visszatérve a Hang Senghez, az ott jegyzett Alibaba részvényei 12 százalékot is meghaladó mértékben lőttek ki, a Tencent és a JD.com csaknem 4 százalékkal, míg a Baidu 6,3 százalékkal értékelődött fel.

A kínai technológiai szektor arra a hírre jött lendületbe, hogy a korábban az általa megalkotott AI-modellről elhíresült DeepSeek bejelentette: a jövőben nem csupán mesterségesintelligencia-modelleket hoz létre, hanem megkezdi az AI-csipek tervezését is. 

Ezzel a DeepSeek az amerikai Nvidia vadászterületére merészkedik, hiszen Jensen Huang világelső cége sem maga gyártja a csipeket, hanem elsősorban tervezi azokat, míg a fizikai gyártást (öntést) olyan bérgyártóknak szervezi ki, mint például a tajvani TSMC.  

Másfelől a kínai tech szektort régóta kínzó gond megoldásában is segíthet a DeepSeek lépése, hiszen az Egyesült Államok az Nvidia csipjeivel folytatott macska-egér játékkal tartja sakkban Pekinget. A fejlett csipek hiánya például az Alibaba Cloud - felhőalapú számítástechnika és mesterséges intelligencia - üzletágát is veszélyezteti. A nagy teljesítményű grafikus processzorok (GPU-k) ugyanis elengedhetetlenek a vállalat saját nagy nyelvi modelljeinek a fejlesztéséhez és a felhőalapú AI-szolgáltatások nyújtásához.

A rali másik kiváltó oka, hogy - amint Jason Chan, a Bank of East Asia vezető befektetési stratégája fogalmazott a Bloombergnek - a globális alapok éppen most pozícionálják át befektetéseiket, amely során elfordulnak az AI-infrastruktúrára összpontosító piacoktól az alacsonyabb értékelésű piacok felé.

Pontosan ezt a kombinációt látják a befektetők a kínai technológiai szektorban ahol számos, kiemelkedő növekedési kilátásokkal rendelkező vállalat részvényeivel kereskednek amerikai társaik árfolyamának töredékéért, úgyhogy indulhat a világméretű rotáció.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu