Hamarosan bővülhet a BUX-kosár

Több kisebb cég is jól járhat a BUX-tagság egyszerűsödő feltételeivel, a Takarék Jelzálogbank viszont akár már a március végén esedékes indexátsúlyozáskor kihullhat a vezető hazai részvénykosárból.

Akár 17-re is bővülhet március végétől a BUX index 15-ös mezőnye, a Világgazdaság kalkulációi szerint három Standard kategóriás társaság is teljesítheti a kosártagság tavaly decemberben egyszerűsített kritériumait, egy cég papírjai pedig kihullhatnak a vezető hazai indexből.

A tagságot 2020-tól az eddigi négy helyett már csupán két feltételhez kötik:

az árfolyamértékből számolt forgalomhoz és a közkézhányad kapitalizációjának szintjéhez.

Az első alkalommal a napokban zajló felülvizsgálat során alkalmazott szabályok szerint az a részvénysorozat kerülhet a meghatározó hazai indexbe, amely az aktuális közkéz-kapitalizációs és az előző féléves részvényforgalmi rangsorban is az első húsz helyezett között szerepel.

Búcsút inthet viszont a BUX-tagságnak az a cég, amely nem szerepel mindkét listán az első 25 között, vagy egymás után kétszer nem kerül be az első húszba mindkét rangsorban.

Az egyszerűsödő feltételek már márciusban megnyithatják a kaput az Est Media, az Akko, valamint az OTT-One papírjai előtt is.

A három Standard kategóriás részvény magas közkézhányad-kapitalizációja mellett a forgalom tekintetében is előkelő helyen szerepel, az Est Media a hetedik, az Akko a kilencedik, az OTT-One pedig a tizenegyedik legnagyobb volumenben kereskedett papír volt az utóbbi fél évben.

A formai követelmények teljesülése mellett sincs garancia rá, hogy az említett cégek valóban be is kerülnek az indexbe, a bizottság ugyanis puha feltételként a minőségre és a várható minimális indexsúlyra vonatkozóan is ellenőrzi a bekerülésre esélyes cégeket. Az előbbin csúszhat el az Est Media, amely 2018 tavaszán került ki a felszámolási eljárás alól, holott a BÉT kétéves csődmentes időszakot ír elő.

A teljes cikk a Világgazdaság csütörtöki számban olvasható