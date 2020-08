Meghiúsulhat a Rába ingatlanügylete

Továbbra is tartásra ajánlja a második negyedévben több mint 1 milliárd forintos veszteséget elszenvedő Rába részvényeit Rátkai Orsolya, az OTP Bank elemzője. Sőt, a májusban már egyszer leszállított 891 forintos 12 havi előretekintő céláron sem változtatott.

Az elemző ugyanakkor a Scania és a Volvo rendelési számainak ismeretében is úgy látja, hogy a közeljövőben eléggé bizonytalan a gyors kilábalás.

A lezárt periódusban megfeleződő hazai és exportértékesítések további lemorzsolódása várható a harmadik negyedévben is, így az év végére előrejelzett 33 milliárd forintos árbevételt, valamint az 1,5 milliárd forintot meghaladó adózott veszteséget is lefelé mutató kockázat övezi.

Rátkai Orsolya egyébként a következő két évben lassú regenerálódással számol, azonban prognózisa szerint az árbevétel csupán 2022-ben éri el a 2017-es szintet.

A Rába eladósodottsága most jóval alacsonyabb, mint a 2008-as pénzügyi válság idején volt, de az EBITDA csökkenése miatt a nettó adósság/EBITDA ráta a 7-szeresére nőtt év vége óta.

Az értékelés kitér a cég eladásra kínált győri belvárosi ingatlanára is, amelyre a cég már vételi ajánlatot is kapott, azonban az OTP elemzője szerint a jelek szerint az ügylet akár meg is hiúsulhat. Ha mégis létrejön az adásvétel, az 81 forinttal emelné a célárat.

Közben nem állt meg az élet a Rába háza táján, a kisebbségi részvényesek indítványára a társaság a szeptemberi közgyűlésre 4 új napirendi pontot is tárgysorozatba vett, melyek a közül kettő a tervezett ingatlanértékesítéssel függ össze.