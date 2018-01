Kedvenccé válhat a SET Group

A felfokozott érdeklődés miatt szűknek találták a karanténból épp csak kitörő SET Group rendkívüli közgyűlésének meghirdetett helyszínét. A befektetők zárt körű tőkeemelésről döntenek.

Nem szűkölködik meglepetésekben a SET Group. A legfrissebb hír, hogy a karanténból épp csak kitörő társaság a fokozott befektetői érdeklődésre hivatkozva módosította a január 29-re meghirdetett rendkívüli közgyűlésének helyszínét. Eredetileg a Rómer Flóris utcai székhelye lett volna a helyszín, ám ehelyett a Horánszky utca 13.-ban a konferenciateremben gyűlhetnek össze a részvényesek. Eközben a trend épp az ellenkező irányba mutat: a tőzsdei társaságok közgyűlési helyszínei rendre túl tágasnak bizonyulnak a megjelenők számához képest.

A napirend az új, akadálymentes helyszínen is változatlan. Az igazgatótanács által már tavaly tavasszal bejelentett stabilizációs lépésről kell elsősorban dönteniük a befektetőknek. Arról, hogy három befektető 1 milliárd 386 millió forint tőkeemelést hajthasson végre a SET Groupban, mégpedig oly módon, hogy az összegből 535,1 millió forint a társaság jegyzett tőkéjét, a fennmaradó 850,9 millió forint pedig a tőketartalékát növeli. A tőkeemelés valójában apport, melynek tárgya egy 6,5 hektáron elterülő ipari komplexum, saját iparvágánnyal, továbbá számítástechnikai eszközök, valamint az Oilkomfort Kft. 503 millió forintos törzstőkéjének 100 százalékát megtestesítő üzletrész.

Emlékezetes, hogy épp egy héttel ezelőtt lépett ki a karanténból a társaság, s került vissza a T kategóriába, miután a BÉT vezérigazgatója megszüntette az ellene hozott elkülönítés szankciót. Egyúttal a részvények kereskedése során alkalmazott kereskedési modellt az aukciós kereskedési modellről folyamatos kereskedés aukciókkal modellre módosították. A kibocsátó ugyanis az elkülönítés alatt megszüntette a szankciót kiváltó valamennyi szabályzat- vagy kötelezettségszegést, s újabbal sem tetézte őket.

A karanténból való visszatérés napja azért nem volt eseménytelen. Délben ugyanis arról tájékoztatta a SET Group a befektetőket, hogy a társaság értékpapírjaival való kereskedés több brókercégnél az elkülönítés szankció feloldásával járó átállás miatt technikai nehézségbe ütközött. Alig néhány perccel később azonban már a hiba elhárításáról adtak ki közleményt.

Az árfolyamgörbére pillantva azt látjuk, hogy a technikai gondok ellenére is szinte kilőtt a SET Group a karanténból, egészen 309 forintig húzták a kurzust a vásárlók. Másnap aztán 200 forintig korrigált, majd lassan magához tért az árfolyam, s visszakúszott 270 közelébe. Ez elég jó szintnek mondható, hiszen tavaly az év első tíz és fél hónapjában 100 forint alatt gyengélkedett a kurzus.

Továbbra is úgy tűnik, hogy töretlen a piaci bizalom a SET Group iránt, és az is jó hír a befektetőknek, hogy az alaptőke-emelést ugyan új részvények zárt körű forgalomba hozatalával tervezik, ám ezeket a részvényeiket egyéves, határozott idejű letétbe helyezik a társaság nyílt piaci jelenlétének védelme érdekében. Ezzel is garantálva, hogy a tőkeemelés a társaság korábbi befektetőinek helyzetét hátrányosan ne érintse.