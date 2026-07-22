Kínai autógyártók megállíthatatlan offenzívában, kijöttek az eladások – a BYD letarolja Latin-Amerikát, kulcsszerepben lesz Szeged

A kínai autógyártók európai térnyerése egyre látványosabb, ahogy korábbi cikkünkben megírtuk, a folyamat valószínűleg még csak az első szakaszában jár, már most közel egy tucat olyan járműgyár működik Európában, amely kínai tulajdonban van, és további beruházások előkészítése zajlik, köztük a szegedi BYD-üzemé is. A kínai autóipar vezető szakportálja, a Gasgoo Automotive Research Institute most közzétett elemzése azt mutatja meg, hogyan rajzolódik át a kínai autóexport térképe, melyik vállalat hova gyárt, és hol esett vissza jelentősen az érdeklődés.

A kínai autógyártók külföldi eladásai jelentős növekedést értek el 2026 első öt hónapjában/Fotó: Jade Gao / AFP

Miközben a kínai autópiac hónapok óta zsugorodik, a vállalatok soha nem látott ütemben árasztják el termékeikkel a világpiacot. A Gasgoo összefoglalója szerint a kínai autóexport 2026 első öt hónapjában megközelítette a 3,4 millió darabot, a növekedésben pedig már az elektromos és a plug-in hibrid modellek játsszák a főszerepet. A márkák között egyre élesebb a régiós verseny, jelenleg Európában a Chery, Latin-Amerikában a BYD került az élre.

A kínai autógyártók számára jelenleg a növekedés egyik legfontosabb forrása az export. A China Passenger Car Association adatai szerint Kína 2026 első fél évében 4,28 millió autót exportált, 70,6 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Mivel júniusban 882 ezer jármű hagyta el az országot, az első öt hónap kivitele mintegy 3,4 millió darabra tehető.

A kivitel gyorsulása különösen látványos annak fényében, hogy a kínai belső piac gyengélkedik. A belföldi személyautó-eladások júniusban már a kilencedik egymást követő hónapban csökkentek, az első fél évben pedig 20,4 százalékkal, 8,8 millió darabra estek vissza.

A gyártók ezért egyre nagyobb erőkkel fordulnak Európa, Délkelet-Ázsia, Latin-Amerika és a Közel-Kelet felé.

Minden második külföldre eladott kocsi elektromos hajtású

A cikk adatai szerint májusban Kína mintegy 809 ezer személyautót exportált, ami 73 százalékos éves növekedést jelentett. Ebből körülbelül 435 ezer darab volt tisztán elektromos vagy plug-in hibrid modell, vagyis az új energiájú járművek már a havi kivitel több mint felét adták. Egy hónappal korábban, áprilisban hozzávetőleg 796 ezer személyautót szállítottak külföldre.