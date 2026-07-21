Rég látott profitugrást hozhatott az iráni háború az európai cégeknek – mutatjuk, kik lehetnek a legnagyobb nyertesek
Pár héttel az amerikai nagyvállalatokat követve elrajtol a második negyedéves európai gyorsjelentési szezon is. A kontinensünk legnagyobb tőzsdei cégei tengerentúli társaikhoz hasonlóan jelentős profitbővülésről adhatnak számot. Az elmúlt időszak legnagyobb nyertese az energiaszektor lehet az amerikai-iráni háború nyomán elszálló olaj- és gázáraknak köszönhetően. A hagyományosan defenzívnek tekintett szektorok viszont alulteljesítők lehetnek.
A több mint félezer európai nagyvállalat teljesítményét mutató Stoxx 600 részvényindex tagjainak árbevétele átlagosan 11,1 százalékkal bővülhetett április és június között éves alapon, míg adózott nyereségük 16,7 százalékkal ugorhatott meg az LSEG Lipper adatszolgáltató elemzői konszenzusa alapján. Ha tényszámok visszaigazolják az várakozásokat, akkor az elmúlt évek legerősebb teljesítményét szállíthatták Európa nagyvállalatai a magunk mögött hagyott három hónapban.
A hatszáz legnagyobb – főként nyugat-európai – tőzsdei társaság 157,8 milliárd euró adózás utáni nyereséget termelhetett a június végén zárult három hónap alatt, ami 22,7 milliárd euróval lenne magasabb az egy évvel korábbinál.
A növekedés motorjai az energiavállalatok lehettek, melyek körében csillagászati, 125 százalékos eredménynövekedésre van kilátás, és hozzájárulásuk nélkül sokkal szerényebb, 6,4 százalékos lenne az összeurópai nyereségbővülés.
A bevétel tekintetében is kiemelkedő, a tavalyi közel másfélszeresére várt teljesítmény az iráni háború és az ennek következtében elszabaduló energiaáraknak köszönhető. A Brent átlagára hordónként 97 dollár volt a második negyedévben, 30 dollárral magasabb a 2025 azonos időszakát jellemzőnél.
Ez a piaci környezet kedvezett a nyersanyagtermelőknek is, akik szintén az elmúlt időszak nagy nyertesei lehetnek. Ebben a szektorban 45 százalékkal hízhatott a profit.
Ahogy a tengerentúlon, úgy kontinensünkön is dinamikus bővülést mutathatnak a technológiai vállalatok, melyeknél továbbra is a mesterséges intelligencia-fejlesztések adják a fő sztorit. Körükben hét százalék körüli forgalomnövekedést és 16 százalék feletti profitemelkedést valószínűsítenek a szakértők.
Csekély forgalombővülés mellett is két számjegyű profitugrásra van kilátás a tartós fogyasztási cikkeket gyártóknál is, az ipari vállalatok pedig enyhén mérséklődő bevételeikhez mérten is erős eredményről számolhatnak be.
A Stoxx 600-cégek profitjának harmadát adó pénzügyi vállalatok nyeresége bevételeiknél szűkebb mértékben, alig hét százalékkal bővülhetett.
A hagyományosan defenzívnek tartott szektorok alulteljesítők lehettek. Az ingatlanos társaságok stagnáló eredmény mellett számottevően visszaeső bevételekről jelenthetnek, míg a közmű- és az egészségügyi szektorban a nyereség állhatott lejtőre.
Csalódást okozott a Ryanair, már a héten megvillanthatják izmaikat az energiacégek
Az európai nagyvállalati beszámolók sorát csalódáskeltő eredménnyel nyitotta a Ryanair, amely harmadával zsugorodó negyedéves profitról jelentett hétfő reggel. A kontinens vezető fapados légitársaságának dolgát a közel-keleti konfliktus miatt felszökő üzemanyagárak és egyes úticélok kényszerű felfüggesztése is nehezítette, miközben jegyárait is kénytelen volt mérsékelni.
A héten több mint félszáz Stoxx 600-tag fedi fel lapjait, a záporozó jelentések közül kiemelt érdeklődésre tarthat számot az olasz UniCredit és a spanyol Banco Sanader bankcsoportok szerdai eredményközlése, valamint a kontinens legnagyobb szoftvervállalata, az SAP beszámolója is. Utóbbi csütörtökön érkezik majd, és közel ötödével javuló nyereségről szólhat.
Az európai energiavállalatok közül szerdán a norvég Equinor, csütörtökön pedig a francia TotalEnergies számolhat be duplázódó profitról.