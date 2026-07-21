Varga Mihály kulcsfontosságú nyilatkozatot tett a forintról: pontosan elmondta, mit gondol az árfolyamáról – ezt szeretné elérni a Magyar Nemzeti Bank

Nem a forint árfolyamának meghatározása a Magyar Nemzeti Bank célja, hanem a stabil és kiszámítható árfolyam biztosítása – erről beszélt Varga Mihály jegybankelnök. A jegybank vezetője szerint az árstabilitás továbbra is elsődleges, miközben az olajpiaci folyamatokat is fokozott figyelemmel követik.

Varga Mihály szerint az árstabilitás és a kiszámítható forint marad a Magyar Nemzeti Bank legfontosabb célja / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A jegybank vezetője a kamatpolitikáról és a forint helyzetéről szólva hangsúlyozta: a jegybanknak nincs árfolyamcélja, célja egy stabil, kiszámítható nemzeti fizetőeszköz biztosítása.

A forint árfolyamában nincs célja a jegybanknak, stabil, kiszámítható forintot szeretnénk

– fogalmazott Varga Mihály a keddi sajtótájékoztatója során. Szerinte a gazdaság szereplőinek nem az a legfontosabb, hogy az euró árfolyama egy adott szinten álljon, hanem az, hogy a vállalkozások és a befektetők előre tudjanak tervezni, ne kelljen jelentős árfolyamkilengésekkel számolniuk.

A jegybankelnök szerint ezért sem lehet egyszerűen kijelenteni, hogy a jelenlegi forint erős vagy gyenge. Úgy fogalmazott: nem tekinti sem erősnek, sem gyengének a hazai fizetőeszközt, ugyanakkor azt fontosnak tartja, hogy az elmúlt években tapasztalt nagy árfolyam-ingadozások ne ismétlődjenek meg.

Varga Mihály: a monetáris tanács további kamatvágásra lát lehetőséget Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke délután 15 órától tart sajtótájékoztatót, miután ülésezett a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A jegybankárok a mai kamatdöntő ülésükön a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentették az alapkamatot, amely így holnaptól 5,75 százalék.

Varga Mihály: az árstabilitás mindennél fontosabb

A jegybankelnök a magas pozitív reálkamat fenntartását is megvédte. Kiemelte, hogy a Magyar Nemzeti Bank elsődleges törvényi feladata továbbra is az árstabilitás biztosítása, ennek érdekében pedig indokolt az óvatos monetáris politika.

A pozitív reálkamatnak szerinte nemcsak az infláció letörésében volt fontos szerepe, hanem az ország finanszírozásában is. Mint mondta, ez biztosította, hogy a befektetők számára ne legyen kérdés Magyarország működőképessége és finanszírozhatósága.