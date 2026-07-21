Ez még kínos lehet a Tisza-kormánynak: nem akárki pályázta meg az új NAV-elnök posztját, elismerte, hogy rokona a miniszternek – "Nem gyakorolhatna befolyást a döntésekre"
Meglehetősen kényes szituáció bontakozott ki a NAV új elnökének megválasztásánál. Olyan jelölt tűnt fel ugyanis a színen, aki közeli rokoni kapcsolatban áll a Tisza-kormány egyik miniszterével.
Mint ismert, egy nagyobb vargabetű után jutott el odáig Magyar Péter, majd Kármán András is, hogy nyílt pályázatot hirdetnek meg az adóhatóság új vezetőjének kiválasztására.
A pénzügyminiszter eredetileg még július elején hozta nyilvánosságra, ki lesz a NAV új vezetője. A választása Tamásné Czinege Csillára esett, ami a Tisza-tábort alaposan meglepte: ő ugyanis az adóhatóság eddigi alelnöke volt, tehát politikai megújulásról finoman szólva sem lehetett beszélni.
Hiába volt szakmai szempontból alátámasztott a kinevezés, a kormányoldalon hatalmas felzúdulást váltott ki. Olyannyira, hogy szinte azonnal visszakozni kellett belőle.
Kármán András pár nappal később bedobta, hogy "a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöki pozíciójára nyilvános pályázatot írnak ki."
Ezt az eredeti bejelentéskor egy szóval sem említette.
A hétvégén pedig Magyar Péter nyitotta ki újra az ügyet. A miniszterelnök szombaton egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy szeretne mindenkit tájékoztatni, hogy a NAV elnöki pozíciót nyílt, transzparens pályáztatás útján fogják betölteni. Majd közölte, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben a NAV-elnök nem lesz államtitkár a kormányban.
Ezt azzal indokolta, hogy az adóhatóságnak szakmai, pártatlan és politikai befolyásolástól mentes szervezetként kell működni. Ezek után erősen kérdőjeles, hogy Tamásné Czinege Csilla, meddig marad a NAV élén, persze lehet, hogy ő is megpályázza a pozíciót.
Akárhogy is, Kármán András bejelentése a NAV új elnökéről mostanra teljesen erodálódott, a pontot a mondat végére egyenesen Magyar Péter tette ki. Ő egyébként részben azzal magyarázta a döntést az adóhatóság elnökének újrapozícionálásáról, hogy ezekkel teljesítik az uniós ezermilliárdok hazahozatala kapcsán vállalt kötelezettségeiket is.
Nem akárki pályázta meg a NAV elnöki posztját
Itt tartott nagyjából a történet, amikor kedden délután figyelemreméltó Facebook-bejegyzés jelent meg. Ezt nem más tette közzé, mint Ruszin Zsolt, aki a nyilvánosság előtt sem ismeretlen, hiszen rendszeresen nyilatkozik és megnyilvánul közéleti szereplőként, illetve a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnökeként.
Ruszin Zsolt arról számolt be, hogy
beadta a pályázatát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöki tisztségére.
Egyfajta mottót is megfogalmazott: gyorsabb, közérthetőbb, adózóbarátabb. Az, hogy Ruszin Zsolt érdeklődik a poszt iránt, ismert volt. A Hvg.hu július elején írta meg ugyancsak egy közösségi médiás posztjára hivatkozva, hogy indulni fog a NAV elnöki pályázatán.
Abban a cikkben sok mindenről szó esett, de egy lényegi információról valamiért nem.
Ruszin Zsolt a Tisza-kormány honvédelmi miniszterének, Ruszin-Szendi Romulusznak a rokona, egészen pontosan az unokatestvére.
A Világgazdaság éppen ezért írásban megkereste kedden este és arról érdeklődött nála, hogy
- miért pályázta meg a NAV elnöki posztját,
- nem tartja-e kifogásolhatónak, hogy a rokona a Tisza-kormány tagja, nem támadható ez a családi vonatkozás?
Ruszin Zsolt nem sokkal később ugyancsak írásban reagált a felvetésekre. Azt írta, hogy amíg a NAV vezetője politikai felsővezetőként, államtitkári rangban működött, nem kívánta megpályázni a tisztséget. "A most meghirdetett modell szerint a NAV elnöke szakmai-hivatali vezető lesz, a változtatás deklarált célja pedig a pártatlan, politikai befolyástól mentes működés. Ez számomra alapvető feltétele volt a pályázásnak" – indokolta döntését.
Majd kitért a Ruszin-Szendi Romulusszal fennálló rokoni (unokatestvéri) kapcsolatára is. Szerinte ez önmagában nem jelent jogi összeférhetetlenséget, ugyanis a honvédelmi miniszteri és a NAV-elnöki feladatkör között nincs szakmai vagy hatásköri átfedés.
Megválasztásom esetén sem családi, sem pártpolitikai, sem más külső szereplő nem gyakorolhatna befolyást a NAV egyedi hatósági döntéseire
– fogadkozott. Végezetül azt is jelezte, hogy a szakmai függetlenséget nem pusztán a tisztség elnevezése biztosítja, ezért vezetői programjában az egyedi ügyek külső befolyásolásának kizárását, az utasítások dokumentálását és a döntési folyamatok ellenőrizhetőségét is vállalta.
Egyszer már vissza kellett lépnie a Tiszának a rokonok miatt
Ruszin Zsolt tehát magát intaktnak tartja a családi összefonódás ellenére, ugyanakkor emlékezetes, hogy egy hasonló helyzetben a Tisza-kormánynak már visszakoznia kellett.
Magyar Péter még a kormányalakításkor sógorát, Melléthei-Barna Mártont jelölte igazságügyi miniszternek. Ez akkor komoly felzúdulást váltott ki. Hiába érvelt a miniszterelnök (akkor még csak jelölt) és a stábja Melléthei-Barna szakmai felkészültsége mellett, a rokoni kapcsolat miatt tarthatatlanná vált a helyzet, így Magyar Péter sógora kénytelen volt visszaadni a felkérést.
Az, hogy a NAV esetleges új elnöke a Tisza-kormány honvédelmi miniszterének unokatestvére, szintén ilyen elvi problémát vethet fel.
Éppen ezért különös, hogy Ruszin Zsolt eddig egyedüliként nyilvánosságra hozta a pályázat tényét. Korábban ennek kapcsán azt mondta, hogy az adóhatóság elnöki posztjára történő nyilvános bejelentkezésével szeretné elérni, hogy ne lehessen olyan pályázati feltételeket kiírni, amivel eleve kizárnák.
Most, hogy nyilvánosságra hozta, hogy valóban megpályázta a NAV elnöki tisztségét, kérdés, mi lesz a fogadtatása a lépésnek, és hogy ismét magyarázkodnia kell-e majd a Tisza-kormánynak a rokoni összefonódások miatt. Ez különösen akkor éghet rá Magyar Péterékre, ha Ruszin Zsoltot választanák ki a pályázat során az adóhatóság vezetésére.