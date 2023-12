A Köztársasági Statisztikai Hivatal a már rendelkezésre álló adatok alapján kimutatta, hogy Szerbiában a gazdaság éves szinten 2,5 százalékkal növekedett 2023-ban. Ehhez jórészt a mezőgazdaság járult hozzá, az agrárium teljesítménye ugyanis 9 százalékkal bővült a tavalyihoz mérten.

Az ipari termelés 2,4 százalékos növekedést mutat, miközben a feldolgozóipar teljesítménye szerényebb mértékben nőtt, ott mindössze 0,5 százalékos a bővülés, az építőiparban viszont szintén jelentős, 8,9 százalékos. A kiskereskedelmi forgalom 1,8, a nagykereskedelem pedig 1 százalékos visszaesést mutat.

A külkereskedelem is gyarapodást jegyez, de csak a kiviteli oldalon, amelyen 4 százalékos a növekedés, míg a behozatal 6 százalékkal marad el a tavalyi értéktől. Az idegenforgalom is nőtt 8,8 százalékkal. A közlekedésben és árusszállításban is tetemes, 21,3 százalékos a bővülés, miközben a telekommunikációs szolgáltatások 0,5 százalékos visszaesést mutatnak.

Ami a nettó bérek alakulását illeti, nominálisan 15 százalékkal nőttek, a reális növekedés viszont ennél jóval szerényebb, 2,6 százalék. Éves szinten az év végi 7,6 százalékos.

Az októberi nettó átlagfizetés Szerbiában 86 738 dinárt tett ki, ami 738 eurónak megfelelő összeg.

A medián ettől jóval elmarad, a munkavállalók fele 67 124 dinárnál kevesebbet vihetett haza.

A Köztársasági Statisztikai Hivatal a közzétett adatokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy azokat az eddig begyűjtött információk alapján számították ki, a végleges értékek csak az éves összegzés után lesznek elérhetők, bár az eltérés valószínűleg csekély mértékű lesz.