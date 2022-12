Vb: kétszer fújták le a meccset, a franciák panaszt emeltek a FIFA-nál

Nem először botránykő a videóbíró a futballban, most a katari világbajnokságon is azzá vált a használata, és Franciaország panaszt is emelt a FIFA-nál a szerda esti Tunézia elleni mérkőzésén történtek miatt. A világszervezet még nem reagált.

Griezmann öröme a gólja után. Fotó: AFP

Pórul járt, aki összetépte a sportfogadási szelvényt a lefújás után, mert a mérkőzésre az esélyek ellenére a Fradi középpályása, Aissa Laidouni vezényelte Tunézia győzelmére fogadott a címvédő világbajnok ellen.

Laidouniék ugyanis 40 percig 1–0-ra vezettek és győzelemre álltak, a hosszabbítás utolsó percében azonban a becserélt Antoine Griezmann a hálóba továbbított egy védő visszafejelte labdát, majd a bíró 1–1-nél véget vetett a meccsnek.

Ekkor jött a meglepetés, és aki hazaindult volna a stadionból, az is visszafordult, ugyanis a visszanézés után a bíró érvénytelennek ítélte a gólt, és ezzel a lefújást, és a meccs újraindult, majd tunéziai győzelemmel ért véget.

A példátlan eset miatt a francia labdarúgószövetség panaszt nyújtott be a FIFA-hoz, jóval az erre rendelkezésre álló 24 órás határidő előtt – jelentette a Reuters. Nem a Griezmann rovására utólag ítélt les miatt, hanem technikai indoklással: a szabálykönyvnek van egy olyan passzusa, amely megítélésük szerint nem engedi a VAR használatát, ha egy meccset újraindítanak.

Griezmann, miután elvették a gólját. Fotó: AFP

A FIFA egyelőre nem reagált. Az eredmény akár befolyásolhatta volna a továbbjutást is a csoportból, ha a másik ágon a dánok legyőzik Ausztráliát, de a déli kontinens szurkolói örülhettek: az ő csapatuk jutott tovább, Laidouniék pedig a bizarr fordulattal ölükbe hullt győzelem ellenére is kiestek. A franciák számára sem jelentett volna változást, ha döntetlen a meccs, hiszen ők vereséggel is csoportelsőként továbbjutottak.