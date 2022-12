Túltolt aktivizmus: visszaütött a katari LMBTQ-harc a közel-keleti melegekre

Annak ellenére, hogy a játékok megkezdése előtt még a botrányoké volt a főszerep, végül szerencsére – minden idők legjobb döntője után – a fociról lesz emlékezetes a katari labdarúgó-világbajnokság. Pedig eleinte sokan szerették volna felhasználni a tornát arra is, hogy felhívják az emberi jogokra, különösen az LMBTQ-emberek jogaira a figyelmet. Ez valamilyen szinten sikerült is, főleg, miután a német válogatott is beállt a kezdeményezés mögé. Az aktivizmus azonban, mint ahogy a német csapat is, csúfosan leszerepelt, és épp az ellenkezőjét érte el.

Fotó: Mike Egerton / PA Images

A DW című német lap szerint a nyugati aktivisták annyira túltolták a kampányukat, hogy az már épp az olyan muszlim országokban élő melegközösségekre üt vissza, ahol egészen mostanáig csendben tolerálták a másságot, vagy legalábbis nem volt a téma előtérben.

Néhány hete Kuvaitban is fellángolt az LMBTQ-kérdés körüli vita, konkrétan kikezdtek egy gyorsétteremláncot, amiért az aktivisták által használt One Love, azaz egy szerelem felirattal reklámozta magát. Más kérdés, hogy

a cég már a 90-es évek óta használja a szlogent, és elsősorban a rántott csirkére vonatkozik. A melegek iránt újonnan kirobbant ellenérzés miatt azonban kénytelenek voltak levenni.

Irakban szintén petíciót indítottak decemberben, amelyben a homoszexualitással szembeni fellépésre szólítottak fel. Az egyik elindító konkrétan a katari vébén látottakat nevezte meg kiváltó oknak.

Emiatt gondolják úgy sokan még a melegközösségekben is, hogy a katari tornán való fellépés nemhogy segített, sokkal inkább ártott az ügyüknek.

Olyan közösségekre hívta fel ugyanis a figyelmet a közel-keleten, amelyeknek a tagjai szívesebben maradtak volna a háttérben, hiszen a lakosság többsége nem fogadja el az azonos neműek kapcsolatát.

Ők azok, akik eddig nyugodtan elmehettek zárt körben tunéziai melegbárokba vagy dubaji magánpartikra, most azonban minden szem rájuk, a közösségükre szegeződik. Ráadásul, mivel az aktivisták politikai témává tették a kérdést, a politikusok könnyen felhasználhatják az egészet azt hangoztatva, hogy a Nyugat ily módon próbál befolyást szerezni a régióban.

Egy az Egyesült Államokban élő katari orvos – aki az első katari volt, aki nyíltan vállalta a másságát – szintén úgy látja, hogy a torna után távozó LMBTQ-aktivisták után volt hazájában elindult a melegeket célzó hatósági vegzálás.

Szakértők szerint új megközelítés kell a témában, és nem tüntetésekkel, demonstrációkkal, erőből kell elérni a változást, hanem sokkal inkább párbeszéddel.

„Nem az azonos nemű kapcsolatok legalizálását kell keresztülnyomni a muszlim országokon, hanem először azt kell elérni, hogy ezeket ne tiltsa törvény. Kis lépésekkel kell haladni, nem pedig ajtóstul rontani a házba” – mondta James M. Dorsey szingapúri egyetemi oktató.