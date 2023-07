Az idegenbeli gól nélküli döntetlent követően 3-0-ra kikapott hazai pályán a Ferencváros a feröeri Kí Klaksvíktól a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában, így búcsúzott a legrangosabb európai kupasorozattól. Sőt, korai vereségével a Fradi az Európa-ligát is bukta, úgyhogy a nemzetközi porondon csupán a Konferencia-liga maradt neki, amelyben az ír Shamrock Roversszel találkozik.

Fotó: Csudai Sándor – Origo

A 18 187 néző előtt megvívott meccsen az FTC már a 8. percben hátrányba került, amikor a bosnyák Eldar Civic szabálytalansága után megítélt tizenegyest Árni Frederiksberg higgadtan a bal alsó sarokba rúgta, majd a 34. percben közelről megszerezte saját maga és csapata második gólját is. Az első félidő hosszabbításában aztán eldöntötte a mérkőzést, és ezzel a továbbjutást is a Klaksvík: Luc Kassi erőtlen távoli próbálkozását a párharcban egyébként több bravúrt is bemutató Dibusz Dénes bevédte.

Legutóbb 9,48 millió eurót (3,55 milliárd forint) kerestek Európában a 17 milliárd forintból gazdálkodó, a 2022-es pénzügyi évet 1,324 milliárd forintos nyereséggel záró ferencvárosi futballisták, akik idén a BL-csoportkört és az azzal járó 15,64 millió eurót (5,86 milliárd forint) célozták meg.

Az amatőrökből és néhány félprofiból álló Kí Klaksvík eközben története legnagyobb sikerét aratta, a következő körben pedig a svéd BK Häcken lesz az ellenfele.

A zöld-fehérek orosz edzője, Sztanyiszlav Csercseszov az M4 Sport riporterének a lefújást követően azt nyilatkozta, hogy a kudarc ellenére nem mond le.

A közigazgatásilag Dániához tartozó, 1396 négyzetkilométer területű, körülbelül 53 ezer lakosú Feröer-szigetek bajnokcsapatánál sokan kedvtelésből rúgják a bőrt, a játékosaik között van cégvezető, műszerész, villanyszerelő, de még egyetemista is, kapusedzőjük ráadásul nem más, mint a világ legidősebb élvonalbeli focistája, Turi Géza, aki 17 éve él náluk a családjával.

Az 1904-ben alapított, hússzoros feröeri bajnok a nemzetközi porondon a 2020–2021-es idényben jutott a legtovább, amikor az Európa-ligában a főtábláért játszhatott, de végül alulmaradt az ír Dundalkkel szemben. A hírek szerint azt a találkozót a szigetország lakosságának 70 százaléka követte.

A Ferencvárosi Torna Club elnöke, Kubatov Gábor közösségi oldalán azt írta, hogy szégyelli magát, és a konzekvenciát hamarosan levonják.