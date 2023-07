Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 30 millió euró (11,24 milliárd forint) pénzdíjat különített el a Bajnokok Ligája selejtezőjében részt vevő 52 csapatnak, közülük a Ferencvárosnak is, amely ma 18 órától, hazai pályán fogadja a feröeri KÍ Klaksvíkot. A kinti 0–0-t követően a Fradi a párharc egyértelmű esélyese, és óriási blama lenne, ha nem jutna be a második körbe Sztanyiszlav Csercseszov alakulata. A zöld-fehérek célja nyilvánvaló: elérni a csoportkört az első számú kontinentális kupasorozatban. Ehhez elsőként a klaksvíki amatőröket kell letudniuk, majd egy másik északi csapatot, a svéd BK Häckent, amely az első fordulóban kettős sikerrel búcsúztatta a walesi The New Saints együttesét.

Kánikula és kifogástalan gyepszőnyeg várja a Groupama Arénában a csapatokat.

Fotó: Micheller Szilvia

Legutóbb 9,48 millió eurót (jelenlegi árfolyamon 3,55 milliárd forint) keresett a nemzetközi porondon a 17 milliárd forintból gazdálkodó és a 2022-es pénzügyi évet 1,324 milliárd forintos nyereséggel záró FTC, amely költségvetésének a jelentős részét ismét Európában teremtené elő.

A jackpotot természetesen a BL-főtáblára jutás jelentené (15,64 millió euró), amellyel rögtön 5,86 milliárd forintot kasszírozhat.

Ott aztán minden győzelemért további 2,8 millió (1,05 milliárd forint), döntetlenért pedig 930 ezer euró (348,29 millió forint) jár.

A bevételek szempontjából nagyon nem mindegy, hová érkezik meg a magyar bajnok, hiszen egy polccal lejjebb, az Európa-ligában jóval kevesebbet, 3,63 millió eurót (1,36 milliárd forint) lehet bankolni a csoportkörös részvételért.

Visszakanyarodva a Klaksvíkhoz, fontos tényező lehet az időjárás is, miután egy héttel ezelőtt nyolc fokban mérkőztek a felek, ezúttal viszont 33 Celsius-fok várható a kezdés időpontjában. A ferencvárosiak válogatott védője, Botka Endre szerint futball szempontjából a kinti hőmérséklet kedvezőbb, mint az itthoni kánikula, bár úgy véli, a külsőségekkel most sem szabad foglalkozni. A Feröer-szigeteken egyébként átlagosan 300 napot esik az eső, és a hőmérő higanyszála ritkán kúszik 22 fok fölé, egy esetleges vihar tehát a vendégeknek kedvezhet.

Az ellenféllel és a körülményekkel is megszenvedett a Ferencváros a Vid Djúpumyrar műfüves pályáján.

Fotó: Micheller Szilvia

Szintén befolyásolhatja a meccs végkimenetelét a stadion mérete és gyepszőnyege. Miközben a klaksvíki Vid Djúpumyrar műfüves centerpályával és 1300 fős befogadóképességgel rendelkezik, addig a Groupama Arénát 22 ezren tölthetik meg, a füve ráadásul első osztályú, és már az előző borítása is 240 millió forintba került. A Fradi elnöke, Kubatov Gábor legutóbbi bejegyzése szerint 17 ezer jegy már előre el is kelt a találkozóra. Csak összehasonlításul: ez több mint háromszorosa Klaksvík egész lakosságának.

További érdekesség, hogy a Groupama Arénától csupán hat kilométerre, ugyanabban az időpontban, a világhírű amerikai rockbanda, a Guns N’ Roses ad telt házas koncertet a 67 155 férőhelyes Puskás Arénában, így várhatóan a Hungária körút mindkét irányból elesik majd.

Az izlandi Breidablik kettős győzelemmel búcsúztatta az ír Shamrock Roverst a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában, így ha a Ferencváros óriási meglepetésre mégis kiesik, a Konferencia-liga kvalifikációjában az utóbbival találkozik.