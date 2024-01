A francia rendőrség tagjai az utcára vonultak és munkabeszüntetést tartanak, miután az egyik szakszervezet olyan információt kapott a francia belügyminisztériumtól, mely szerint a 2024-es párizsi olimpiai játékok idejére minden rendőri egységet mozgósítanának. A hír szerint a rendőrök az ötkarikás játékok két hetére szabadságot sem vehetnének ki.

A rendőrök már szerda este elkezdték szervezni a tüntetést, csütörtökön pedig a szakszervezetek minimális aktivitásra szólították fel az állományt.

Fotó: AFP

Már a szerda este szolgálatot teljesítő rendőrök körében megkezdődött a mozgósítás, a szakszervezetek pedig csütörtökön minimális aktivitásra szólították fel munkatársaikat: válaszolniuk kell a hívásokra, beleértve a vészhelyzeteket is, de ne menjenek ki járőrözni − számolt be a The Guardian. Számos rendőri szakszervezet, köztük a két legnagyobb, az Alliance és az Unsa Police azt nyilatkozta, hogy

2000 euróig (nagyjából 750 ezer forint) terjedő prémiumot,

szabadságot és

gyermekgondozási támogatást kell biztosítani a rendőrségnek ezen a nyáron.

A szakszervezetek követelése szerint minden rendőrnek tíz nap szabadságot kellene kapnia június 15. és szeptember 15. között, egyébként pedig szolgálatban lennének. Továbbá sok regionális rendőr arra számít, hogy Párizsba költöztetik őket a játékok idejére, és biztosítékokat akarnak kapni a lakhatásról és a munkaidőről.

A tüntető rendőrök többek között szabadságot és gyermekgondozási támogatást szeretnének.

Fotó: AFP

Sylvain André, a szövetség strasbourgi rendőrszakszervezetének munkatársa a France Internek elmondta: „Egyelőre még nem érkeztek részletek, kivéve azt, hogy a rendőrség 100 százaléka július 24-től augusztus 11-ig dolgozni fog, és tudjuk, hogy egy helyi részleget Strasbourgból Párizsba helyeznek át, ami a személyzet 30 százalékát jelenti.”

A szakszervezetek már találkoztak Gérald Darmanin francia belügyminiszterrel. Egy Darmanin környezetében lévő forrás azt mondta az Agence France-Presse-nek, hogy

a rendőrség támogatási tervét a hónap végéig véglegesítik.

A forrás szerint a javadalmazásról és a gyermekgondozási segítségről szóló tárgyalások építő jellegűek voltak. A probléma kezelésére legfeljebb 500 millió eurót (közel 200 milliárd forint) kellene elkülöníteni.

A párizsi olimpia körül nem ez az egyetlen felhördülés: december 8-án a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, Thomas Bach bejelentette az oroszok és fehéroroszok részvételét a 2024-es franciaországi olimpián azzal a feltétellel, hogy semleges státuszban, állami jelkép nélkül indulnak, ez a döntés azonban az ukrán sportolók szerint nem megy elég messzire, mivel a résztvevők egy része továbbra is támogathatja Oroszország invázióját.