Idén még a szurkolókat öltözteti a Dorko – legközelebb már az olimpiai csapatot célozza meg

Nemcsak az olimpiára és paralimpia ünnepségeire szükséges formaruházat készül a nagy nyári sporteseményekre: született kollekció a szurkolóknak is. A júniusban kezdődő labdarúgó-Európa-bajnokságra, illetve a júliusban startoló olimpiára gondolva a Dorko (DRK) tetőtől talpig felöltözteti, aki erre vágyik – és a pénztárcája is bírja.

A Dorko reklámarcai és az új kollekció / Fotó: Bódis Krisztián

Gém Péter, a DRK tulajdonosa a kollekciót bemutató esemény köszöntőjében emlékeztetett a vállalat kezdeteire.

A nyolcvanas évek végén édesapja vízilabda-, édesanyja asztalitenisz-edzőként dolgozott Szingapúrban, a hazai rendszerváltáskor azonban úgy gondolták, eljött az idő a hazatérésre,

és a papa 250 cipőt is vásárolt a megspórolt pénzéből, amelyeket itthon tervezett eladni.

Egy hét alatt sikerült, és beindult az üzlet.

Fucsovics Márton, Marozsán Fábián és a Halott Pénz

Először hat négyzetméteres bolttal indult itthon a kereskedés, a nagymama volt az üzletvezető, és Trabanttal szállították az árut. Mára három országban száz feletti a bolthálózat, és közben a sportos kezdetek, illetve Gém Péter saját teniszezőmúltja nyomán megfogalmazódtak az új kérdések:

Miért ne játszhatna Fucsovics Márton a közösen fejlesztett szerelésében Roger Federer ellen az Australian Openen?

Miért ne nyerhetne Marozsán Fábián DRK-ruhában a világklasszis Carlos Alcaraz ellen?

Sőt, miért ne szerepelhetne DRK-kollekcióban a Pécsről induló Halott Pénz zenekar immár a Puskás Arénában?

Ehhez jött még, hogy a tulajdonos szerint a nemzetközi márkák kissé elfordultak a magyar piactól, ami arra sarkallta a DRK-t, hogy sportmárkát készítsen. A vállalat 2023-ban több mint másfél millió terméket adott el, és több mint ötszáz főt foglalkoztatott, ez pedig kijelölte a következő évtized céljait.

Gém Péter, a Dorko tulajdonosa merész terveket szövöget / Fotó: Bódis Krisztián

Elértük, hogy mi legyünk a legnépszerűbb magyar sportmárka. A célunk, hogy a jövőben mi legyünk a legnépszerűbb sportmárka Magyarországon

– folytatta Gém Péter, s feltette azt a kérdést is: miért ne lehetne egyszer a magyar olimpiai csapat is magyar márkában?

Ez idén még nem valósul meg – hiszen a német Adidas a Magyar Olimpiai Bizottság partnere –, de számos hazai sportági szervezettel már szerződésben áll a cég, köztük például a tenisz-, illetve a vízilabda-szövetséggel.

Mostantól pedig a foci-Eb-re és olimpiára hangoló szurkolók is beöltözhetnek a DRK színeibe.

Dorko: tetőtől talpig fel lehet öltözni – sőt, el is pakolni

A lényegre törően Team HUN-kódnéven futó kollekcióban a következők találhatók:

dzseki,

melegítőfelső és -alsó,

kapucnis pulóverek,

pólók,

mezek,

rövidnadrágok

és még számos kiegészítő darab.

Mindez természetesen férfiaknak, nőknek és gyermekeknek egyaránt – nyilván a nemzeti színekben és címerrel, márkafelirattal ellátva.

Sok-sok olimpiai érem egy képen: Cseh László, Gulyás Michelle, Szász Emese, Kovács István és Jansik Szilárd az új kollekció darabjaiban / Fotó: Bódis Krisztián

A legdrágább tétel a dzseki, ez a felnőtteknél 34 999 forintba kerül, viszont a melegítő két darabja együtt ennél is többe, 44 998 forintba – az utóbbi kombináció a gyerekeknél 34 998 forint.

A legolcsóbb tétel a felnőtteknél a 7999 forintos egyszínű póló, amely gyermekméretben 4999 forint.

A ruházathoz cipők is társulnak 19 999–39 999 forintos áron, papucsok 9999-ért, baseballsapkák 7999-ért, zokni 3490-ért. Aztán hogy mindezt legyen mibe pakolni, ott vannak a tárolóeszközök a 4999 forintos tornazsáktól a 34 999 forintos nagy bőröndig.

Ki készíti az olimpiai formaruhákat?

Az idei nyári sporteseményekre tehát a drukkerek már DRK-ba is öltözhetnek, ugyanakkor a múlt héten arról számoltak be, hogy az olimpiai és paralimpiai csapat formaruháját a Heavy Tools készíti Párizsra: a kollekciót május 6-án a Várkert Bazárban mutatják be a nagyközönségnek.

A sportruházatot pedig – kevés kivételtől eltekintve – továbbra is az Adidas szolgáltatja, akárcsak a sorozatban harmadik Európa-bajnokságára készülő labdarúgó-válogatottunknak.