Lecsapott a NAV az illegális tippadókra

Az elektronikus kereskedelem ma már nemcsak a webáruházi áruforgalmat jelenti, az internetes felületek sok egyéb gazdasági tevékenységre is lehetőséget biztosítanak. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal is kiemelt figyelemmel kíséri a különböző digitális platformokon és a közösségi médián keresztül tevékenységet végző vállalkozókat. Természetesen ezeknél az adásvételeknél is be kell tartani a számlaadási és adózási szabályokat. A NAV munkatársai ezúttal internetes fogadások tippadóit ellenőrizték.

2024.06.06. 19:03 | Szerző: VG