Futballcsapatot vett Andrés Iniesta

Ahogy arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, Andrés Iniesta október elején sajtótájékoztatón jelentette be, hogy lezárja labdarúgó-pályafutását.

Andrés Iniesta a pályán és az üzleti életben is komoly sikereket könyvelhetett el, most klubtulajdonosként is kipróbálja magát / Fotó: AFP

A 40 esztendős középpályás már akkor jelezte, hogy mindenképp a futball közelében marad, és úgy tűnik, tartja is a szavát, hiszen most Never Say Never nevű cégén keresztül a svájci Stoneweg nevű befektetői csoporttal közösen társtulajdonosa lett a dán harmadik ligában vitézkedő Helsingor együttesének.

A Never Say Never elnevezésű, sportmenedzsmenttel és tanácsadással foglalkozó vállalat, amelynek Iniesta az egyik alapítója, már több hónapja együttműködik a klubbal, tanácsokkal segítik a 12 csapatos dán harmadosztályban jelenleg hetedik helyen álló egyesületet.

„Ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy más szemszögből láthassak rá a labdarúgásra” – nyilatkozta Iniesta a Helsingor hivatalos honlapjának.

A világbajnok futballista a helyi Helsingor Dagblad című újságnak nyilatkozva elmondta, a Helsingor egy rendkívül izgalmas csapat kiváló infrastrukturális háttérrel, komoly potenciált lát a városban és a klubban, hogy idővel a dán futball fontos részévé váljanak.

A Helsingornél korábban is vállaltak már szerepet külföldi tulajdonosok, a The Guardian cikke szerint 2022 augusztusáig egy amerikai befektetői csoport irányította az egyesületet, mostanáig pedig egy dán üzletember, Bo Bay Haugaard volt a tulaj.

Iniesta sikerre vitte a családi borászatot, de a divatiparban is vannak érdekeltségei

Andrés Iniesta már aktív játékosként is igyekezett okosan befektetni a pénzét, a legtöbb energiát és pénzt a családi borászatuk felvirágoztatására fordította, melynek termékeit világszerte harmincnál több országban árulják, boraikból több 1,2 millió palack fogy évente.

A Barcelonával a többi között kilenc spanyol bajnoki címet és négy Bajnokok Ligáját nyert sportember a divatiparban is rendelkezik érdekeltségekkel, résztulajdonosa a Mikakus nevű cipőmárkának, 2022-ben pedig japán gyártókkal együttműködve elindította a saját focicsukamárkáját is Capitten néven.