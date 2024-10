Iniesta nemcsak a futballpályán volt zseni, a családi borászatot is sikerre vitte

Bodega Iniesta: a kis családi borászat sikertörténete

Iniesta már aktív pályafutása alatt is igyekezett jól befektetni a pénzét. Legfontosabb biznisze a családi borászat, amelyet még édesapja alapított jó három évtizede. A futballista a Wine Enthusiastnak adott interjúja alapján a bornak már korábbra visszatekintve is komoly hagyományai voltak az Iniesta-famíliában: apai nagyszülei is foglalkoztak szőlőműveléssel, az anyai nagyszülők pedig kocsmát üzemeltettek.

Iniesta édesapja, José Antonio a kilencvenes években vásárolt egy tízhektáros földdarabot, a Spanyolország délkeleti részén, Albacete közelében található kistelepülésen, Fuentealbillában, ahol a család egyébként is élt. Sokáig más helyi gazdákhoz hordták az általuk megtermelt szőlőt, Iniesta 2010-ben adott a vállalkozásnak egy komolyabb tőkeinjekciót a foci révén megkeresett pénzéből, azóta már maguk dolgozzák fel a földeiken termő szőlőt, a Bodega Iniesta által forgalmazott borok mindegyike a saját gyümölcsükből készül.

Iniesta a vb-döntőben szerzett győztes gólt ünnepli: a történelmi találatnak a Bodega Iniesta 116 nevű bora állít emléket/Fotó: AFP

A borgazdaság körülbelül 180 hektáron működik és 35 alkalmazottat foglakoztat, köztük Andrés húgát, Maribelt is. A vörös- fehér- és habzóborok mellett termesztenek olívaolajat is. A borok között akad olyan, ami a futballista kisfiának, Paolo Andreának, és olyan is, ami a kislányának, Valeriának a nevét viseli, egyet pedig 116-nak kereszteltek el, ez a vb-győzelmet jelentő gólnak állít emléket, amit Iniesta a finálé 116. percében szerzett – derül ki a BBC cikkéből.

A Bodega Iniesta termékei Mexikótól Japánon át világszerte több mint 30 országban kaphatóak, köztük Magyarországon is, évente több mint 1,2 millió üveggel értékesítenek belőlük.

Az italkészítés és forgalmazás mellett turizmussal is foglalkoznak, szerveznek borkóstolókat és túrákat is, ahol a résztvevők az Iniesta-borok mellett a környéket is megismerhetik.