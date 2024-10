Sztárcsapatok mezei: gigantikus üzlet áll a háttérben, és ez Szoboszlait is érinti – így fizet az Adidas és a Nike

A múlt héten jelentette be a Liverpool futballcsapata, hogy a következő szezontól Nike helyett Adidas felszerelésben játssza a meccseit. Ennek kapcsán megnéztük, az európai labdarúgás élklubjai közül melyek keresnek a legjobban a sportszergyártókkal kötött megállapodásokon. A kategória királya most a Real Madrid, de jövőre a Manchester United várhatóan letaszítja a trónról, és a Barcelonának is készülőben van egy új szerződése a Nike-val, amellyel rekordösszeget kaszálhat a katalán sztárgárda.