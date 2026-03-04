Hogyan működnek a jövő gyárai?

Akár áldásnak, akár átoknak tekintjük a globalizációt, nem vitathatjuk, hogy a gyártással foglalkozó cégek előtt álló kihívások világszerte ugyanazok. A verseny szinte minden területen globálissá vált, miközben a politikai-gazdasági-szabályozói környezet egyre nehezebben átlátható. Ilyen viszonyok közepette kell a cégeknek versenyképesen –rugalmasan, költséghatékonyan, agilisan – működniük, ráadásul úgy, hogy a fenntarthatósági szempontoknak egyre inkább érvényesülniük kell.

Gyárak – hogyan működnek majd a jövőben? / Fotó: Pond Thananat / Shutterstock

Ennek a sorozatnak a cikkeiben már többször kifejtettem: ezeknek a kihívásoknak nem lehet „analóg módon” megfelelni, minél átfogóbb és gyökeresebb ipari digitalizációra van szükség – méghozzá a szoftvereket, a mesterséges intelligenciát, az ipari metaverzumot is magukban foglaló megoldásokra. A gyáraink tehát szükségképpen átalakulnak – csakúgy, mint a munka, amelyet a gyárakban az ember végez.

Gyárak a jövőben, vagy már a jelenben?

De marad egyáltalán munka egy gyárban, amit az embernek kell végeznie? Sokan a modern gyárat úgy képzelik el, mint ahol sötétben is jól látó robotok szerelnek fáradhatatlanul a félhomályban a futószalagok mellett, és ahol az emberre legfeljebb a főkapcsoló ki- és bekapcsolásának felelősségteljes, de szerény munkaigényű feladata hárul.

Abban természetesen van igazság, hogy a mesterséges intelligencia (MI) által vezérelt robotok szinte teljesen képesek átvenni az embertől a repetitív, unalmas és fárasztó tevékenységeket. Ilyenek például egy logisztikai központ tipikus feladatai. A beérkező csomagolások méretéről, súlyáról, egyéb paramétereiről nem mindig állnak rendelkezésre előzetesen a megfelelő információk, így ezeket szakszerűen csak emberek tudták „kezelni”. Mostanáig. Az MI-vezérelt robotok számára a pakolás gyerekjáték: a 3D-kamerák alapján a szoftver azonosítja a mozgatandó tárgyat, meghatározza az alakját és a helyzetét, megkeresi az optimális pontot, ahol jól megfogható – és ezeknek az információknak az alapján utasítja a robotkart, amely tűpontosan elvégzi a feladatot. Az MI segíti a szállítórobotokat is, amelyek a logisztikai központból a szerelési ponthoz szállítják az alkatrészeket.

Az MI és az általa támogatott robotok nem veszik el a munkánkat, „csupán” leveszik a fizikai terhet a vállunkról – így több időnk marad emberi beavatkozást, kreativitást igénylő feladatokkal foglalkozni (ezekből a legmodernebb gyárakban is akad bőven).

A szállítórobotokat eligazító „kognitív térkép” a gyár digitális képe, amely maga is egy tágabb „világ”, az ipari metaverzum része. Az ipari metaverzum a számítógép által létrehozott digitális környezet, amely az ipari igényekhez illeszkedik. Némileg hasonlít a számítógépes játékok virtuális világaihoz, a pontosság tekintetében azonban messze túlszárnyalja azokat. Ez nem is lehet másképp: egy videójátékban az apró bakikon többnyire csak nevetünk (esetleg kissé bosszankodunk), a gyárakban azonban a termék minősége és a biztonságos működés forog kockán, a hibák itt egyáltalán nem tolerálhatók.