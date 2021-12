Karácsonykor is szép számmal lesznek, akik útra kelnek, bár a foglaltsági szint alatta van az ilyenkor megszokottnak. A vendégek fele hotelben, ötödük apartmanban, 14 százalékuk vendégházban, 13 százalékuk panzióban és 2 százalékuk egyéb szálláshelyen tölti majd az ünnepet. Az utazók csaknem fele keres fel karácsony idején wellness-szolgáltatást nyújtó szálláshelyet – közölte a Szallas.hu.

„Ilyenkor, az őszi-téli időszakban megnő a félpanziós wellness-hotelek népszerűsége: a nyárhoz képest arányaiban 19 százalékkal több keresésnél használták a félpanziós, 31 százalékkal többször a hotel, és 111 százalékkal többször a wellness szűrőt a szálláskeresők”

– ismertette a részleteket Trepess Beatrix, a Szallas.hu PR-menedzsere. A szakember azt is elmondta, hogy

az átlagos foglalási érték 94 270 forint országos viszonylatban, éjszakákra lebontva pedig 8827 forintba kerül a szállás egy főnek karácsonykor.

A vendégek átlagosan 2 éjszakát maradnak. Budapest, Hajdúszoboszló, Eger, Hévíz és Pécs kerültek a népszerűségi toplista élére.

A lista további helyein Szeged, Siófok, Gyula, Zalakaros és Egerszalók áll. A Szallas.hu-n foglalható 14600 magyarországi szálláshely 27 százaléka foglalható még az ünnepi időszakra.

A szállásadók sztár fellépőkkel gondoskodnak az emelkedett hangulatról, énekel majd például Oláh Gergő is. De csilingelnek majd a poharak a welcome pezsgőtől és összekoccannak a forraltboros bögrék is. Természetesen a vendégek elégedettségét ínycsiklandó ünnepi fogásokkal fokozzák.

Észak-Magyarország a téli sláger

Régiós bontásban egyébként Észak-Magyarország viszi a foglalások csaknem ötödét. A régió települései közül Eger, Egerszalók és Miskolctapolca a legkeresettebbek, a sorban a következő Miskolc, Noszvaj, Parádsasvár, Háromhuta, Szilvásvárad, Mátrafüred, Demjén és Parádfürdő. Még a régió szálláshelyeinek harmada foglalható a karácsonyi időszakra. Az átlagos foglalási érték itt 91240 forint.