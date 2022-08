Hiába nyitott ki Japán, egyelőre messzire elkerülik a turisták

Komoly gondokkal küszködik a japán turizmus. A távol-keleti ország hiába nyitott ki - igaz, csak részlegesen - több évnyi bezárkózás után és oldott fel sok, koronavírus-járvány megfékezése miatt meghozott korlátozást, egyelőre messze elkerülik a turisták

A japán turisztikai ügynökség adatai szerint júniusban mindössze 120 ezer turistát regisztráltak belépéskor, amely csaknem 96 százalékkal kevesebb, mint 2019-ben volt.

A CNN cikke szerint ebből ráadásul csak nagyjából 1500 volt nyaraló turista, vagyis a többiek vagy üzleti ügyben, vagy pedig más célból, például tanulmányút miatt utaztak a szigetországba. Ennek az egyik legfőbb oka, hogy a nyaralni vágyó turistákat csak nagyobb csoportokban engedik be az országba, azaz önállóan csak akkor léphetnek be az utazók, ha nyomós okuk van rá. Ezen kívül még számos helyszínen kötelező a maszkviselés, ahogy a karantént is megkövetelik az odautazóktól.

Az Egyesült Államokból sokan emiatt meg sem próbálnak az országba utazni. A lapnak nyilatkozók közül volt, aki megemlítette, hogy eddig hatszor járt Japánban, idén is ment volna, de éppen emiatt a korlátozás miatt úgy döntött, hogy inkább Dél-Koreába utazik.

Szintén komoly érvágást jelent Japánnak a kínai turisták látványos elmaradása – amely egyébként a világ más országaiban is megfigyelhető –, míg 2019-ben több mint 9 millió kínai érkezett Japánba, addig most szinte alig néhányan a Kínában is érvényes szigorú járványügyi intézkedések miatt. Összehasonlításképpen: 2019 júniusában 880 ezer turista érkezett Kínából, addig idén júniusban kevesebb, mint 15 ezer. A kínaiak otthonmaradásával Ausztrália, Thaiföld, Dél-Korea és Japán is óriási összegektől esik el.

Ennek ellenére sokan optimisták és a felmérések szerint, amennyiben Japán teljesen eltörli a korlátozásokat, akkor újra visszatérnek majd a turisták is. Igaz, erre az utóbbi napokban tapasztalt fertőzésszámok alapján még egy darabig biztosan várni kell.