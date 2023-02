A Kura Sushi japán szusilánc a mesterséges intelligenciát fogja bevetni annak érdekében, hogy kiszűrje a szusitányérok fedelének nyitogatását, miután a neten terjedő videókból kiderült, hogy sokan a higiéniai előírásokra fittyet hányva összefogdossák a futószalagra helyezett falatkákat – számolt be az Endgadget. A lánc március elejétől szeretné bevezetni az ételhigiéniát biztosító rendszert.

Szusiterrorizmus Japánban: a mesterséges intelligenciát hívják segítségül.

Fotó: Getty Images

A Kura Sushi március elején kezdi meg a meglévő kamerák korszerűsítését, amelyekkel figyelni tudják majd, ha a vendégek leveszik a futószalagon érkező szusikat, és a rendszer azonnal riasztja az alkalmazottakat, ha gyanús viselkedést észlel.

Japánban sokakat felháborított a „szusiterrorizmusnak” nevezett trend.

A videókon olyan esetek láthatók, amikor például lenyalták a matcha porral teli edény kanálját, vagy amikor a vendégek éppen wasabit öntöttek rá a futószalagon elhaladó szusira.

A Twitteren pedig több mint 98 millióan látták azt a videót, amelyen egy vendég megnyalja egy szójaszószos üveg tetejét és egy teáscsésze peremét, mielőtt visszahelyezné őket a polcra. Ráadásul az egyik ujjukat is megnyalták, és a szalagon elhaladó szusifalatkát is is összetapogatták. A kikerült videófelvétel hatására a Sushiro vállalat részvényei csaknem 5 százalékkal estek.

Az étteremlánc hírnevére rossz fényt vető esetek után az összes érintett egységben kicserélték a szójaszószos üvegeket és minden poharat kitisztíttattak. Az étteremlánc számos egyéb irányelvet is bevezetett, például ezentúl csak rendelésre készíti el az ételeket, hogy garantálni tudják az éttermek tisztaságát és megelőzzék a kellemetlen incidenseket.

Borítókép forrása: Shutterstock