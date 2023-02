Az idén még aligha tudja ledolgozni a Covid miatt kihagyott két évben több mint kétmilliárd forintra duzzadt veszteséget a májusi Gourmet fesztivált, a júniusi Gyerek Szigetet, a nyár eleji Balaton Soundot és Európa legnagyobb fesztiválját, a Szigetet szervező csapat. Bár mindent bevetnek, amit csak lehet, rendkívül erős és változatos programmal készülnek mindkét nagy zenei rendezvényre, a fesztiválpiacon egyelőre nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz a nyáron. Jelenleg az elővételi szakaszban van mindegyik európai jelentőségű fesztivál, csak a nyáron derül ki, hogy melyik meddig jut.

Ez lehet az első normális év, mert tavaly még sok régi jegy, beváltható voucher volt a fiatalok zsebében, és az előadók is folyamatosan pótolták be az elmaradt fellépéseiket. Egész Európában fesztivál- és koncertláz volt, rengeteg rendezvény zajlott egy időben is, válogathatott a közönség, és kénytelen is volt választani.

Akik 2019-ben előre megvették a jegyüket, bérletüket, azok tavaly már nem vettek újabbat, ami összességében kiesést okozott a szervezőknek

– érzékeltette a Világgazdasággal helyzet összetettségét a Sziget Zrt. cégvezetője, Kádár Tamás.

A Covid záró évének tekintett 2022-ben kiderült egy nagyon fontos dolog is: bebizonyosodott, hogy a szabadtéri nagy rendezvények nem veszélyesek, nem váltak járványgóccá, nem voltak tömeges megbetegedések egyetlen fesztivál alatt és után sem. Ez a mindenki számára igazán megnyugtató tény egyúttal azt is jelenti, hogy végre elkezdődhet egy normális időszak. A korábban kötött szerződések kifutottak, a vouchereket beváltották, a 2020 óta tologatott turnék nagy része véget ért.

Az újraindulást erős programkínálattal támogatják meg a Balaton Sound és Sziget fesztiválon is, az utóbbi legnagyobb sztárfellépőjét, Billie Eilisht már bejelentették, de várnak még további kellemes meglepetések is a közönségre. Az Oscar-, Golden Globe- és sokszoros Grammy-díjas előadó miatt egy nappal módosítani kellett a Sziget időpontját is. Ilyenre még nem volt példa, de az eset jól mutatja, milyen erős mágnesnek tartják az énekesnőt a szervezők.

Lesznek további meglepetések is. A Balaton Sound programját azzal a céllal erősítik, hogy a rendezvény európai jelentőségű, meghatározó elektronikus zenei fesztivállá váljon.

Kádár Tamástól lapunk megtudta, hogy a fesztiválok előadóinak fellépti díjára többet költenek, mint korábban, és nem csak az inflációs, illetve forint-euró és forint-dollár árfolyam miatt.

Bár minden idők legdrágább fellépőjéből már több is volt a Szigeten, azt a szervezők mélyen titkolják, hogy korábban kiknek fizettek több mint kétmillió dollárt.

Egy jól eltalált, időben szerződtetett sztár akár plusz 5-6 ezer napijegyet is jelenthet, bár egy fesztiválnál nehezen követhető nyomon, hogy melyik névre adták el a bérleteket. A napijegyes eladásoknál a hazai közönség ízlése köszön vissza, hiszen ebben az esetben látható, hogy adott napra milyen gyorsan fogynak (el) a napijegyek.

A Sziget történetének eddigi sikeresebb napja Ed Sheeran fellépéséhez kötődik, 2019. augusztus 8-án 95 ezer jegy- és bérletvásárlóval igazi telt ház volt a fesztiválon.

Európa legnagyobb zenei fesztiváljának küldőpiaci térképén újabban a legfontosabbak között szerepel Ausztrália és Új-Zéland, ahonnan a szervezők meglepetésére az idei fesztiválra is sok ezren érkeznek majd.

A jegyek és bérletek ára euróban 7-8 százalékkal drágult, elsősorban a forintban jelentkező, ennél jóval nagyobb arányú költségemelkedés miatt. A fellépők gázsija nem szállt el, a zenei piac szereplőit a Covid összehozta, megérezték egymásrautaltságuk súlyát. A jegyértékesítés terén egyelőre vegyes a kép. Egyes külpiacokon sokkal jobban állnak, mint valaha, máshol még nem olyan jól, mint várták – árulta el Kádár Tamás. Ám rögtön hozzátette, hogy a tavalyi fesztivált nehéz összemérni az ideivel. A turisztikai piacon már megszokott, hogy lerövidültek a foglalási időablakok, és vannak országspecifikus jellemzők is, van ugyanis, ahol később veszik meg a jegyet a fesztiválokra is.

Nem nagyképűség, de már a repülőtársaságok is figyelik a Sziget dátumait, hiszen néhány nap alatt kell egyes destinációkból több ezer embert ide utaztatni

– mondta a Sziget Zrt. cégvezetője. A Sziget dátumát jó pár éve a rendezvényszervezők is figyelembe veszik saját programjaik időzítésekor már az egész kontinensen.

Mindeközben a Balaton Sound európai vonzereje is nőttön nő, a cseh és szlovák piacon már nagyon erős a márka, és a belga, valamint az osztrák elektronikus zenei piacon is egyre kedveltebb. Sokan jönnek a közeli és környező országokból Zamárdiba az idén is. A Balaton Sound majdnem teljes, erős és nagyon sokszínű programját a következő hetekben jelentik be. Több olyan fellépő is érkezik, aki még sosem koncertezett a Balaton Soundon, és többen még Magyarországon sem jártak,

Mi lesz a Volttal?

Sopronban az idén nem lesz Volt Fesztivál. A tavaly bejelentett szünet elvileg ideiglenes, valójában ezen a nyáron dől el, hogy mikor és milyen formában képzelik el a jövőjét a szervezők – válaszolt Kádár Tamás.