A nyár és a jó idő beköszöntével egyre többen döntenek úgy, hogy kiveszik éves szabadságuk egy részét, és elkezdik bejárni a világot. Sokan autóval, mások szervezett utazásokon fedeznek fel új helyeket, az olcsóbb nyaralásra kényszerülőknek azonban szintén van lehetőségük, hogy felfedezzenek más országokat. Akik a szervezett utazások árának töredékért vágnának bele Európa felfedezésébe, azoknak hasznos információkat rejt a The Guardian összeállítása, amely a hat legjobb menetrend szerinti buszjáratot gyűjtötte össze.

Sorrento–Amalfi buszjárat (Olaszország)

A Nápolytól délkeletre fekvő Amalfi partjait régóta szeretik a Dél-Olaszországba látogatók. Sziklái a Tirrén-tengerre néznek, a hangulatos és festői épületek pedig a turisták mellett számos filmrendezőt is megihlettek, Fellinitől Rosselliniig. A partvidéket a sziklás táj és biológiai sokfélesége miatt az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította.

Az ötezer lakosú városkából 3,10 euróért utazhatunk nyugatra, a kis félsziget csúcsán fekvő Sorrento városába. Az 5070-es számú helyi busz a part mentén halad, a 32 kilométeres utazás közben pedig megcsodálhatjuk a Vezúv és Capri látványát is. Választhatjuk a másik irányt, és a normann régió fővárosába, Salernóba is buszozhatunk 2,60 euróért, ez a 25 kilométeres út végig a tengerparton visz úti célunkhoz.

Párizs (Franciaország)

A francia főváros mindig is hatalmas népszerűségeknek örvendett a turisták körében. Az érdeklődés hamarosan még inkább megugrik, hisz Párizs 1900 és 1924 után 2024-ben harmadszor is a nyári olimpiai játékok házigazdája lesz. Bár számos lehetőség létezik vezetett városnéző túrákra és turistabuszokra is, aki olcsóbb megoldásban gondolkodik, annak 2,10 euróért érdemes jegyet váltania a 69-es buszra.

Az útvonal nyugatról kelet felé halad a városon keresztül. A Champ de Marsról indul, az Eiffel-torony lábától, a végállomás pedig a Pere Lachaise temetőnél található, ahol többek között Oscar Wilde, Edith Piaf és Jim Morrison sírja is felkereshető.

Fotó: Shutterstock

Útközben az Esplanade des Invalides-t, az Alexandre III és a Pont Neuf hidakat, a Musée d’Orsay-t, a Louvre-t, a pár éve leégett Notre-Dame-székesegyházat, és a Place de la Bastille-t is megcsodálhatjuk.

A járat hátránya, hogy mivel tömegközlekedésről van szó, zsúfolt lehet, főleg csúcsidőben. Érdemes a végállomásokon felszállni, hogy legyen ablak melletti ülőhelyünk.

Bled–Bohinj (Szlovénia)

Szlovénia ugyan tengerparti ország hírében áll, azonban hegyei és tavai is festői szépségűek és híresek is. Bár a Balatonhoz, de még a Velencei-tóhoz mérve is kisebb a két legnagyobb állóvize, a Bohinji-tó és a Bledi-tó (ez utóbbi méretben nagyjából a tatai Öreg-tóval van egy kategóriában), de a környezetük sokakat magával ragad.

Fotó: Shutterstock

Ráadásul nincsenek messze egymástól, 3,60 euróért vásárolhatók jegyek a mintegy 40 perces buszútra. A helyközi járat Bled városából indul, a tó déli partján halad végig, majd a Sava Bohinjka folyó partvonalát követve felvisz a Triglav nemzeti parkba, majd a hegyek között kacskaringózva érkezünk meg a Bohinji-tóhoz. Ha szeretnénk gyönyörködni mindkét tóban, akkor érdemes a busz jobb oldalára ülnünk.

Bran–Rucar (Románia)

Szemet gyönyörködtető buszos útvonalakhoz nem feltétlenül kell nyugatra indulnunk, keleti szomszédunknál is találhatunk szép tájakat. Romániában, Brassótól délnyugatra egy 35 kilométeres útvonalon élvezhetünk egy nemzeti parkban található hágót. A Bran (Törcsvár) és Rucar közötti buszozás a hegyek szerelmeseinek lesz élvezetes időtöltés.

Fotó: Shutterstock

Az úton a Piatra Craiului, a Leaota és a Bucegi hegyvonulatokra nyílik kilátás. Az 1300 méteres magasságra is felvezető út hegyi falvak mellett kígyózik, mielőtt eljut a végállomásra. Bran vára ma már múzeum. Egyes történetek Drakula kastélyaként is emlegetik. Az utazás mindössze 10 lejbe (750 forint) kerül.

Berlin (Németország)

A német fővárosból egy igazi történelmi buszjárat került fel a toplistára. A berlini 100-as busz volt az első, amely Németország újraegyesítése után összekötötte egymással a város keleti és nyugati határát.

Az utazás 2,90 euróba kerül, és 30 perc alatt mutatja be a német főváros nevezetességeit. Az Alexanderplatzról, az 1969-ben elkészült 368 méteres tévétorony mellől indul, amely jelenleg is az ország legmagasabb épülete. Utunk során elhaladunk a Berlini dóm és a Múzeum-sziget mellett is, a járat érinti az Unter den Lindent, a Reichstagot, a Bellevue-palotát, a Győzelmi oszlopot és a KaDeWe áruházat, a végállomás pedig a Berlini Állatkert.

Ráadásul a 100-as busz emeletes, a legjobb kilátáshoz érdemes a fenti üléseket választani.

Nizza–Monaco (Franciaország)

Monaco lakosságának több mint harmadát eurómilliomosok alkotják, és a törpeállam nem éppen az olcsóságáról híres, de itt is találni helyi járatos buszt, amellyel pénztárcabarát módon bejárhatjuk a környéket. A 2,50 eurós buszjegy áráért (ha az üzemeltető Zou buszvállalat applikációjával vesszük csak 2,10 euró) tehetjük meg a mintegy 21 kilométeres utat Nizzából a hercegségbe, vagy épp vissza.

Ráadásul még az útvonalat is megválaszthatjuk, melyek más-más magasságokban közlekednek. A járatok a híres francia Riviéra, más néven a Cote d’Azur partjain kanyarogva mutatják be nekünk a látnivalókat.

Fotó: Shutterstock

A legfelső, Grande Corniche útvonala, amelyet Bonaparte Napóleon építtetett, ismerős lehet Alfred Hitchcock rajongói számára, de a James Bond-filmekben is felbukkant már. A Moyenne Corniche út alacsonyabban fekszik, és a türkizkék tengerre ad csodás panorámát, miközben áthalad a középkori sziklák mentén fekvő Eze településen is, amely Franciaország legmagasabban fekvő tengerparti falvai közé tartozik. A tengerparti Basse Corniche pedig szinte a parton, a helyi üdülőhelyeken megy végig.