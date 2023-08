Aki még kihasználná a nyarat egy kellemes és költséghatékony utazással, széles kínálatból szemezgethet, kutakodni tehát most is érdemes. A főszezoni áraknál valamivel olcsóbban is lehet találni a tengerparti nyaralóhelyekre szervezett utazási csomagokat a hazai irodák kínálatában.

Dubrovnik, az egyik kihagyhatatlan horvát város.

Fotó: Shutterstock

Még javában tart a nyári főszezon, a turisztikai szolgáltatók és a tanév rendjéhez igazodni kénytelen családosok számára még két erős hét hátra van augusztus végéig, ameddig – elvileg – nyár van.

Az utószezon lényegében az iskolakezdéssel, illetve az utolsó augusztusi napokban startol el, amikor hazajönnek az iskolára készülők tömegei,

és érzékelhetően csökken a kereslet a tengerparti utazások iránt.

Megcsappan, de nem szűnik meg teljesen, sőt, ilyenkor kerekednek fel azok, akik kihasználva a még mindig nagyon kellemes időjárást és az ugyancsak kellemes árakat, strandidőben tölthetnek el egy-két hetet a görög, a török, az olasz, a spanyol, illetve az egyiptomi tengerpartokon.

A fordulópont az iskolakezdés, amin túltekintve idén kifejezetten jó utószezoni forgalomra van esély a beérkezett foglalások alapján

– tájékoztatta a Világgazdaságot Bakó Balázs, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének szóvivője.

Már nagyon sok őszi utat befoglaltak a külföldre vágyók, olyannyira, hogy a legtöbb irodánál vannak időpontok, amelyek már rég beteltek.

Hova utazzunk ősszel?

Az őszi időszak egyik sztárja Izrael, a másik Jordánia, ahol a tengerparti és kulturális élmények egyszerre kínálkoznak.

Ősszel a tengerparti nyaralások utószezonja mellett elkezdődik a kulturális körutazások és a csoportos városlátogatások igazi szezonja, amikor a nyáron néha elviselhetetlenül meleg mediterrán nagyvárosokban beköszönt az erre igazán alkalmas időjárás.

A kedvelt olasz, francia és spanyol régiók és nagyvárosok szeptembertől, októbertől látványosan megtelnek turistákkal. Az őszi időszak további sztárjai Izrael és Jordánia, ahol kulturális és tengerparti élmények egyszerre kínálkoznak.

Barcelona teljes pompájában.

Fotó: Shutterstock

Az őszi úti célok többsége alkalmas csillagtúrákra,

négy-hat napra a legtöbb európai metropolisz környékén akad elég látnivaló.

A divatos mediterrán városok mellett Nagy-Britannia és Írország is nagyon izgalmas célpont, nem véletlenül folyamatos az érdeklődés e területek iránt – jelezte Bakó Balázs.

A Magyarországról autóbusszal szervezett kulturális körutazások térképén főként csehországi, lengyelországi és németországi körutazások szerepelnek, de a Franciaországba és Olaszországba autóbusszal szervezett körutazások is népszerűek.

Nyaralás utószezonban

A tartalmas és izgalmas őszi utazást tervezők számára az egyénileg vagy csoportosan szervezett tengeri hajóutak széles kínálata is érdekes, és ilyenkor már elkezdődik a télből a nyárba készülők körében is a tervezgetés; megindulnak a foglalások az olyan kedvelt ázsiai országokba, mint Thaiföld.



Őszből, télből az igazi nyárba.

Fotó: Shutterstock

Hosszabb utazások ideje jön

Októberben, novemberben eljön a hosszabb távú és időtartamú kulturális körutazások szezonja, egyes ázsiai destinációk, mint Vietnám, Kambodzsa, Japán és Kína, újra nagy számban jelennek meg a kínálatban. Sok százezer forintos utazásokról van szó ez esetben már, cserébe jellemzően kilenc-tizenkét napos nagyon izgalmas programokat kínálnak az utaztatók.

A repülőjegyek ára drasztikusan megemelkedett az elmúlt két évben,

350-400 ezer forint alatt már nemigen lehet tengerentúli repülőjegyeket foglalni.

Nagyban, de várhatóan csak időlegesen csökkent a közvetlen tengerentúli repülőjáratok száma.

Nyár végén, ősz elején az egzotikus utakat is elkezdik keresni – mondta a MUISZ szóvivője –, Kuba, Mexikó, Dubaj, a Maldív- és a Seychelles-szigetek, valamint Mauritius repülővel és zömében egyénileg szervezett utazásokra alkalmas különleges téli üdülőhelyszín, ugyanakkor vannak csoportos utazások is ezekbe a térségekbe. Egyre nő az igény a késő ősz és tavasz közötti időszakban a közel-keleti, valamint a Karib-térségbe szervezett tengeri hajóutak iránt is.

Olcsóbb külföldön nyaralni?

Az európai trendekkel összhangban a magyar turisták is kétszer olyan gyakran utaznak belföldre, mint külföldre

– állapította meg friss elemzésében az Oecenomus Gazdaságkutató Alapítvány, amikor arra kereste a választ, hogy hol nyaralnak a magyarok, a hazai „tenger”, a Balaton partján vagy a horvát tengeren inkább.

A tengeri hajózás a magyarok körében is egyre kedveltebb és keresettebb program.

Fotó: Shutterstock

Az idei év nagy kérdése volt az is, hogy az infláció miatt olcsóbbá vált-e a külföldi nyaralás a magyarok számára.

Miközben az európai turisták átlagosan 3–3,5-szer többet költenek a külföldi nyaralásra, mint a belföldire. A magyar turisták esetében háromszor magasabb a külföldi utakra szánt összeg.

Az útiköltség jelentősen megdrágítja a külföldi utakat, ezért az Eurostat a két utazási típus költségeit egy éjszakára vetítve is vizsgálja – mutatott rá az elemzés.

Eszerint a magyarok 1,9-szer, míg az európaiak 1,6-szer több pénzt fordítanak a külföldi vendégéjszakákra, mint a belföldire.

Megállapították, hogy a külföldi nyaralásokra szánt magasabb összeg nem mutat szoros összefüggést az országok gazdasági helyzetével, így például a magasabb jövedelmű és magasabb árszínvonallal rendelkező országok lakosai is nagyobb összegeket költenek el a külföldi utazások alkalmával.

A hazai utazók többnapos külföldi vendégéjszakáinak mintegy 6 százaléka kötődött Horvátországhoz 2022-ben, ami körülbelül 3,27 millió vendégéjszaka, míg a jóval nagyobb számú belföldi vendégéjszakák több mint ötödét (közel 8,8 milliót) töltötték el tavaly a Balaton régióban. Ha a tavalyi évet alapul véve három nyaralóból kettő távol maradna, az már fenyegetné a balatoni turizmust, ez akkor következhet be, ha a horvát tengerpart népszerűbb lesz a magyarok körében – szögezte le a kutatás.

Itthon is akad szépséges hely bőven: Lillafüred az egyik.

Fotó: Shutterstock

A magyar turisták idén érhetik utol a 2019-es utazási kedvet a horvátországi nyaralások esetében. A július 23-ig beérkezett adatok szerint 13 százalékkal nőtt a horvátországi magyar vendégéjszakák száma, miközben az utazás terén igen aktív csehek már tavaly 16 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek Horvátországban.

Nyárutó belföldön

Idén a belföldi foglalások száma szinte minden időszakban a tavalyi rekordév alatt van kisebb-nagyobb különbséggel

– jellemezte a helyzetet Kelemen Lili, a Szallas.hu szóvivője.

Hozzátette: a szeptemberi időszakra körülbelül 11 százalékkal kevesebb a foglalás, mint 2022-ben ilyenkor. Vannak, akik jó előre terveznek, és már az október 23-i hosszú hétvégére foglaltak szállást, de ez nem tömeges, egyelőre azt látni, hogy a szeptemberhez képest összességében az októberi–novemberi, jellemzően wellnessidőszak iránt fokozottabb az érdeklődés. Ez vélhetően azzal magyarázható, hogy szeptemberben már sokan az iskolakezdésre fókuszálnak, másoknak pedig túl közeli időpont ez a nyaraláshoz.

A Vörös-tenger igazi búvárparadicsom.

Fotó: Shutterstock

Vannak, akik ilyenkor még inkább külföldre mennek, valamint sokan bíznak az utolsó pillanatos akciókban is. Ezt

a szeptemberi bizonytalanságot még az időjárás enyhítheti, hiszen jó idő esetén általában élénkülnek a last minute foglalások.

Az őszi időszakban nő a hotelek vonzereje, jelenleg az őszi foglalások 32 százaléka szállodákba szól a Szallas.hu-nál.

Az utószezonban sokan választják a wellnessrészleggel rendelkező szálláshelyek kényelmét, az őszi foglalások 37 százaléka wellness-szállásra szól.

Nyárutón Észak-Magyarország átveszi a vezetést a Balatontól, miután akkor már minden ötödik foglalás oda szó. A Balaton az őszi foglalások 17, a Dél-Alföld pedig a 13 százalékát fogadja.

A Horvátország iránti utószezon-kereslet számottevően erősödött a Szallas.hu adatai szerint, olyannyira, hogy az egy évvel korábbinál 35 százalékkal több oda irányuló foglalás áll bent a szeptemberi hónapra.

A magyar vendégek kedvenc időszaka a horvátoknál a július és az augusztus, az összes oda irányuló foglalás 40-40 százaléka ebben a két hónapban keletkezik, tizede júniusban és 8 százaléka szeptemberi. A kedvező időjárás, a kevesebb turista és az alacsonyabb árak növelik az utószezoni turizmus vonzerejét, ezért a Szallas.hu-nál a horvátországi őszi forgalom további erősödésére számítanak.