Nagyon nagyot szólt az előfoglalási szezon

– fogalmazott érdeklődésünkre Termes Nóra, az IBUSZ Utazási Irodák Kft. hálózati és marketingigazgatója. A piacvezető magyarországi utazási irodánál a népszerűségi toplista élére az idén Görögország került, a török Riviéra iránt a földrengés után ugyanis megtorpant a kereslet, így volt lehetséges a helycsere.

Rodosz az egyik legnépszerűbb görög sziget a magyar turisták körében.

Fotó: kostasgr

Egyelőre nehezen találnak jelzőket az utazási láz mértékére a piaci szereplők, az utasszám ugyanis minden jel szerint meghaladja az eddigi csúcsévnek tartott 2019-est. A Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) szóvivője, Bakó Balázs a Világgazdaságnak elmondta, hogy tavaly tavasz óta dinamikusan nő a kereslet, az előfoglalási időszakban pedig az akciós árak tovább fokozták a foglalási kedvet.

Elindult a főszezon

A március végén lezárult kedvezményes foglalási időszak után volt egy kis megtorpanás, de kisvártatva újra megélénkült a piac, és most ismét berobbant, hiszen pillanatokon belül véget ért az iskolai tanév, és aki eddig nem foglalt szállást vagy komplett utazási csomagot, most már biztosan megteszi.

A héten minden főszezoni charterjárat elindul

– tájékoztatott Termes Nóra. Mint megtudtuk, a növekvő igényekre tekintettel bővülő görögországi kínálatot értékesítő, az idén már hét szigetre és három szárazföldi nyaralóhelyre értékesítő IBUSZ a magyar charterpiac csaknem felét fedi le egyedül, és még többet tudna, ha lenne még Európában fölös kapacitás.

De nincs.

Nincs már több repülőgép és szálláshely sem,

a last minute-ra vadászóknak a görög, de még az idén újra rendkívül népszerű spanyol nyaralóhelyekre is nagy szerencse kell, hogy időben és a vágyott helyre utazhassanak.

Az idei nyár különlegessége, hogy szintet lépett a kereslet, a magasabb kategóriás szálláshelyeket keresik, apartman helyett leginkább a négy-öt csillagos hoteleket az IBUSZ igazgatójának tájékoztatása szerint.

Elszálltak a repülőjegyárak is.

Fotó: Frau aus UA

Bár a részvételi díjak a tavalyi 15-20 százalékos drágulás után az idén további 10-15 százalékkal emelkedtek, aki külföldre tervez utazni, nem mond le a magasabb árak miatt a terveiről.

Erősebb a forint, mint a decembertől március végéig tartó előfoglalási időszakban, de árcsökkenés nem várható, Nyugat-Európából özönlenek a turisták a mediterrán tengerpartokra, ahol a vendégfogadók költségei is nőttek, és az előre megvett charterek, valamint szálláshelyek sem lettek olcsóbbak az utazásszervezők számára.

A nyaraláson nem spórolnak a magyarok, de utazni akar az idén már egész Európa.

Fotó: DaLiu

A kedvezőbb euróárfolyamokat a kinti költésekre – éttermi számlákra, fakultatív programokra – most megváltott euróval lehet olcsóbbá tenni, ezt érdemes lehet kihasználniuk az utazóknak.

A legjobban az előfoglalási akciókra vevők jártak, akik átlagosan 15 százalékkal kedvezőbb áron nyaralhatnak, mint a most ébredők.

Tengerparti nyaralás a favorit

A görög szigetekre apartmanba, repülővel utazni most fejenként 200 ezer forinttól lehet, a tömegpiac azonban 300-350 ezres csomagárat jelent, amiben a repülőjegy poggyásszal együtt, a szállás és a különböző ellátások, a magyar nyelvű telepített idegenvezető és a transzfer díja is benne van. Görögországban kevésbé jellemző az all inclusive ellátás, ami a törökök specialitása, ahol a rengeteg új és magas minőségű tengerparti szálloda 400–500 ezer forintos áron korlátlan fogyasztást kínál.

A spanyol turistaparadicsomok mellett Tunézia is egyre inkább visszatér a figyelem fókuszába, sok-sok év szünet után

– összegezte Bakó Balázs.

A leginkább árérzékeny nyugdíjas korosztály és a leginkább vállalkozó kedvű fiatalok miatt még mindig van heti három buszjárat a görög tengerpartra is, ami a 20 órás utazásért cserébe fejenként 60-80 ezer forinttal olcsóbb, mint a legkedvezőbb árú repülős csomag – jelezte Termes Nóra, aki figyelmeztetett, hogy a spanyolországi szállodák régebben épültek, mint a törökök zöme, az odakészülők ne a szállodai tartózkodásra építsenek, inkább a környék felfedezésére.

Ezzel szemben a gyerekparadicsomként emlegetett, méltán a családok által favorizált török szállodákból szinte ki sem kell mozdulni, mindent helyben biztosítanak a vízparti nyaraláshoz.

Last minute utazás: kevés üres hely van a gépeken

A last minute vadászok felbukkanását jelzi, hogy az utóbbi napokban nagyon megnőtt az ajánlatkérések száma, de az érdeklődők többsége kivár, és ezért nem foglalnak be azonnal.

Hőálló a magyar turista, a meleget szereti, a legnagyobb kánikula sem szegi kedvét a mediterrán tengerpartoktól a kiutazóknak.

A főszezon utáni hetekre, konkrétan augusztus 20-a utáni időpontokra már jelentős kedvezménnyel foglalhatnak utazást az iskolaszünethez nem kötöttek, amivel sokan élnek is, hiszen

átlagosan 30 százalék induló kedvezménnyel élvezhetik az ugyanolyan meleg tengervizet az utószezonban, mint az előttük nyaralók

– összegezték a szakemberek a lehetséges megtakarítási módokat.

Horvátországba egyénileg utazunk

Tavaly is csúcsot döntött, és az idei előszezoni forgalom alapján az idén is rekordokat írnak majd a horvátországi nyaralóhelyeken a magyar vendégek számáról.

A szervezett utazások piacán azonban a legközelebbi tengerpart ha nem is fehér, de elég halvány folt, az odakészülők túlnyomó többsége saját szervezésben, egyénileg utazik, legfeljebb szállást foglal utazási irodán keresztül.

Az idén már határellenőrzés nélkül utazhatnak a magyarok a horvát tengerpartra, miután a szomszéd ország is a schengeni térség tagja lett.

Fotó: Varga György / MTI

A magyarok tengerparti célpontjai között

az összesített toplista első helyén a minden bizonnyal Horvátország áll majd az idén is,

és az élbolyban lesz Olaszország és a búvárparadicsom Egyiptom.

Szeretik a magyarok a görög szigeteket Évről évre több görög szigeten tűnnek fel a magyar turistacsoportok, mert a növekvő keresletet bővülő kínálattal igyekszik kiszolgálni a piac. A fehér homokos tengerpartjai, kiváló konyhája és történelmi emlékhelyei miatt kedvelt népszerű nyaralóhelyekre az IBUSZ a legnagyobb hazai kiutaztató, amely két éve vette fel a katalógusába Lefkádát, az idén pedig Párgát az eddig is értékesített szigetek, Ródosz, Kréta, Kárpathosz, Korfu, Zákinthosz és Kefalónia mellett.