Szőlőszüreti munkák: többezres órabérrel és esti borozgatással csábítanak a pincék Már javában zajlanak a szőlőszüreti munkák, szüreti fesztiválokon tömegek ünnepelnek és szórakoznak országszerte. A szüreti mulatságokat sok munka előzi meg, ez nem változott az évszázadok alatt, miként az sem, hogy a napszámosok mellett még a nagy borászatokban is számíthatnak a rokonok, ismerősök segítségére. A szőlőhegyek páratlan panorámája az ingatlanbefektetők fantáziáját is megmozgatja, a borospince még az amatőröknek is nagy érték, és nem is megfizethetetlen. Körképünk történelmi visszatekintéssel a szüretről.