Ma is működik Rász el-Haima emírségben, az Al Jazirah Al Hamrában tradicionális halász- és gyöngyhalász faluban Abdulla Al Suwaidi igazgyöngyfarmja, amelyet gyöngyhalász nagyapja emlékére hozott létre.

A Suwaidi gyöngyhalászfarm bemutatótere a hajón

Fotó: Sándor Tünde

A felújított, csaknem százéves hajón az eredetileg életveszélyes mesterség, az igazgyöngyhalászat fortélyaival ismerkednek a látogatók.

A Suwaidi Gyöngyfarm 2005 óta üzemel, a turisták előtt azonban csak 2018-ban nyitották meg. Ma már itt is csak tenyésztik a gyöngyöket, nem halásszák az egyébként hajdanán gyöngyökben rendkívül tengeröbölben. A hely adottságai és a generációról generációra továbbadott szakértelem eredményeként azonban továbbra is innen kerülnek ki az Emirátusok legmagasabb minőségű igazgyöngyei.

Nemcsak a szabadtüdős merüléssel, teknőspáncél orrcsipesszel dolgozó egykori gyöngyhalászoknak volt szüksége nagy adag szerencsére, hanem a tenyésztőknek is, hiszen

az évente beültetett 40 ezer osztrigából mintegy 24 ezer tartalmaz végül igazgyöngyöt.

A 60 százalékos sikerességi arány mellett jelentős eredmény az is, hogy az itt tenyésztett igazgyöngyök 10 százaléka a legfinomabb minőségű kategóriában kerül forgalomba.

Ebben a kagylóban volt igazgyöngy

Fotó: Sándor Tünde

Az igazgyöngy értéke nem csökkent az évszázadok során. A gyöngyhalászok jelentős része nem öregedett meg soha, a főszezonnak számító évi 3-4 hónapban a családtagoktól sokszor örökre búcsúztak el a dolgozni indulók, ez a tény még különlegesebbé teszi a mesterségnek emléknek állító Suwaidi Gyöngyfarm bemutatóját.

A Rász el Haimai Turisztikai Hivatal is felvette az ajánlott programok körébe az igazgyöngyfarmot, amelyet azzal a céllal mutattak meg a Magyar Utazásszervező Irodák Szövetsége emírségben ülésező tagjainak, hogy fakultatív programként értékesítsék majd.

Átfogó ismeretterjesztés zajlik a program közben

Fotó: Sándor Tünde

Az évente máris több mint egymilliós turistaforgalom kiszolgálására utakat építő és attrakciókat fejlesztő emírség,

Rász el-Haima nem kisebb cél tűzött maga, illetve a helyi turisztikai szektor elé, mint hogy 2030-ra megháromszorozza a jelenlegi vendégforgalmat.

Ehhez időben elkészül az a további csaknem 7,4 ezer szállodai szoba, ami a már működő több mint 8,1 ezer mellé sorakozik majd.

A fehér homokos tengerpartja miatt kedvelt nyaralóhely nevét a helyiek és egyre több külföldi turista is ismeri, egyelőre a magyar piacra nehezen megjegyezhető, magyarosított és angolos formájában egyaránt említett neve miatt sem könnyű széles körben ismertté tenni. Egyelőre többségében Dubajjal kombinálva értékesített terület, rövid távon azonban önállóan is keresett, télből a nyárba célpont lehet a magyar piacon is.

Tény, hogy fehér homokos tengerpartja Budapestről a legrövidebb úton, alig hatórás repülőúttal elérhető.

A térségben Omán is frissen került fel a magyarországi irodák kínálatába idén, mint közvetlenül elérhető célpont. Omán ráadásul Rász el-Haimából alig egyórás hajóúttal, de közúton is gyorsan elérhető, szomszédos ország.