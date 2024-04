A lengyel Itaka utazásszervező 2022 első negyedévében lépett be a magyar tour operatori szegmensbe, és eddig csak online foglalásokon, call centeren, valamint partnerhálózaton keresztül szolgálta ki magyarországi utasait.

Lengyel óriáscég terjeszkedik Magyarországon – megnyitotta az első irodáját / Fotó: Robertharding via AFP

A magyar piacon alig két év alatt meghatározó szereplővé fejlődő Itaka Hungary 2023-ban mintegy 8 milliárd forintos bevételt produkált, legfrissebb utasforgalmi prognózisai szerint pedig a tavalyihoz képest 30 százalékos átlagár-növekedéssel kalkulál az idei évre.

A piaci igények azonban azt mutatták, hogy a hagyományokon alapuló offline foglalási szolgáltatás továbbra is népszerű. Ez is ösztönözte a magyarországi leányvállalat, az Itaka Hungary első irodájának megnyitását. A budapesti Corvin Plazában található kirendeltség a lengyel anyacég nemzetközi irodáinak egységes dizájnja alapján készült.

„Legfőbb célunk, hogy még közelebb kerüljünk az ügyfelekhez, és még jobban kiszolgálhassuk az utazási igényeiket, felejthetetlen élményeket, illetve a lehető legoptimálisabb utazási csomagokat kínálva a számukra” – nyilatkozta Kreiter Gábor, az Itaka Hungary ügyvezető igazgatója.

A cég Albániától kezdve Görögországon, a Kanári- és a Maldív-szigeteken vagy éppen Spanyolországon és Törökországon át egészen Zanzibárig bezárólag, a portfóliójába tartozó 24 desztinációra közel 25 ezer utas számára szervezett utazást 2023-ban.

A jelenlegi kínálatban továbbra is a közép- és felső kategóriás, jellemzően családbarát szállások – egyes desztinációkban felnőttbarát hotelek is – félpanziós vagy all inclusive ellátást kínáló szállodák találhatók. Az utasszállítást hagyományos és diszkont-légitársaságok bevonásával bonyolítják le, általában charterjáratokkal és block seat rendszerben.