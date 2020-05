A lehetőségeket is nézi a MET

A MET csoport a koronavírusjárvány hatásaira reagálva három dologra összpontosít: a munkatársak egészségének megőrzésére, a likviditásra, valamint a hosszú távú gazdasági hatások elemzésére és kezelésére – mondta a Világgazdaságnak Lehőcz Balázs Gábor, a csoport eszközdivíziójának vezetője. A MET stabil pozícióját az biztosítja, hogy három erős divíziója van. Így a csoportszintű üzleti tervet sem kellett módosítani a járvány miatt, de persze elvégezték a veszélyhelyzet miatt szükségessé vált vizsgálatokat.

Tervezett fejlesztések, akvizíciók egyelőre nem maradtak el az integrált európai energetikai csoportnál, de ha egy akvizíciót túlzottan kockázatosnak ítélnek, akkor „meghozzák a megfelelő döntést”.

A korábban tervezettek szerint termel például a céghez tartozó Dunamenti Erőmű, és folyik a kabai naperőmű építése is. A létesítményt az eredetileg megcélzott időpontban kívánják átadni. A szakember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzet helyes kezelése és – energiatermelési szempontból – viszonylagos kiszámíthatósága nem jelenti azt, hogy a koronavírus előtti időszak trendje nem változhat meg akár már rövid- vagy középtávon. Ez hozhat a tervezettnél gyorsabb átalakulást a megújuló energiatermelés irányába, vagy előidézheti – a pénzügyi, gazdasági nehézségek miatt – ennek lassulását is egy átalakuló globális gazdasági modellben.

Azt, hogy továbbra is tartjuk a stratégiai irányt, és optimistán tervezünk a piacon, az is bizonyítja, hogy a koronavírusjárvány idején, áprilisban kötöttünk le jelentős, 1,3 milliárd köbméter földgáz szállítására vonatkozó kapacitást az épülő horvátországi LNG-terminálon. Ez a beruházás mérföldkő a térség energiapiacának fejlődésében, hiszen – az újabb üzleti lehetőség mellett – fontos szerepe lesz a térség ellátásbiztonságának és forrás-diverzifikálásának növelésében is