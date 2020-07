Új fókuszok az E.ON-nál

A jövőbeni E.ON Hungária a mostaninál földrajzilag egységesebb lesz, a Dunántúlra és Budapestre fókuszál, ahol intelligens szolgáltatásokat kínál az áram- és a gázellátásban, valamint az azokhoz kapcsolódó új termékek terén – közölte a Világgazdaságnak adott interjúban Kis Attila, az E.ON Hungária Zrt. elnök-vezérigazgatója. A társaság anyavállalata által indított átalakulás magyarországi része várhatóan 2021. végére zárul le teljesen, és számos portfólióelem átrendezésével jár.

Ennek egyik lépéseként az E.ON csoport már megszerezte az Elmű-ÉMÁSZ-t,

de Kiss Attila ismertette, hogy mely, eladásra váló portfólióelemek átvilágítása zajlik, mit adott már el az E.ON, továbbá mik a tervei a saját, illetve az Elmű-ÉMÁSZ-szal megszerzett, és egyaránt veszteséges áramszolgáltatással, vagy az előremutató e-mobilitási tevékenységgel.

„Az E.ON-nál úgy gondolkodunk, hogy a jövő elektromos, digitális, és a kapcsolatokról, kapcsolódásokról szól, tehát az elektromobilitásról is. A piaci játékszabályok még formálódnak, de máris sok a szereplő, élénkül a verseny, az E.ON pozíciói az előző évek befektetéseinek köszönhetően jók” – jelentette ki.

Az E.ON évi 10-15 százalékkal növeli a beruházásokra szánt összeget,

jelenleg épp egy hatalmas projektre készül szlovákiai testvércégével. A 45 milliárd forintos beruházásban uniós támogatásra is támaszkodnak. Az elnök-vezérigazgató beszélt továbbá a társaság energiatárolási terveiről, az okos mérésről és a digitalizáció terén eredményekről. Utóbbi kapcsán a hazai E.ON-t nemzetközi viszonylatban is élen járónak nevezte. „A koronavírusos időkben a csoporton belül mi vezettük be először ügyfeleink kényelme érdekében a videochates ügyfélszolgálati csatornát, fejlesztésünket később átvették más E.ON vállalatok is. Büszke vagyok az új e-mobilitás applikációnkra, amellyel az e-töltőink használhatók és arra is, hogy már mesterséges intelligenciát és drón technológiát is bevetünk a hálózati hibák kiszűrésére. Egy digitális világban digitális fejlett vállalatok tudnak legjobban az ügyfeleik igényeire hatékonyan, gyorsan válaszolni, ez számunkra az egyik legfontosabb” – mutatott rá.

Az interjúban kiderültek személyes, és belső vállalati dolgok is arról, hogy mit tesz Kiss Attila, és mit lép az E.ON a fenntartható energiagazdálkodás érdekében, ez a csütörtöki számban olvasható.