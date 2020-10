A Volán 27 új buszt állít a főváros és az agglomeráció szolgálatába

A Volán budapesti és az elővárosi közlekedésébe 27 új, Mercedes Benz típusú busz állt forgalomba, az év végéig pedig további 33 fog. Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár a járművek átadóján elmondta,

a kormány 6 milliárd forintot biztosít ennek a 60 busznak a beszerzésére a Volán csoport részére, a buszok új, akadálymentes, légkondicionált, utasszámlálóval ellátott környezetbarát járművek.

Az új buszokban a dízelmotorok a legmagasabb környezetvédelmi követelményt támasztó euro 6 D környezetvédelmi normának is megfelelnek. A buszokban van magyar hozzáadott érték is, a biztonsági öv, a diagnosztikai és az utastájékoztatási rendszert, valamint a zárt vezetői fülkét Debrecenben építik be a járművekbe. Az államtitkár elmondása szerint ezek a buszok a menetrend szerinti budapesti közlekedés részei,

a 169-es, a 84-es, a 89-es és a 94-es buszok vonalain közlekednek Csepelen, Rákosmentén, Pestszentlőrincen és pestszentimrén, valamint kiszolgálják Pécel, Gyál és Szigetszentmikós agglomerációs vonalakat is. Az új buszok hetente 400 ezer buszt szállítanak majd

– emelte ki az államtitkár.

Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója, a 60 új busz mellett folyamatosan érkeznek a Kiss vonatok, és az elővárosi közlekedés megújulása érdekében a hetekben elindult a közbeszerzési eljárás a teljes hév-vonalon közlekedő járművek cseréjére. Hozzátette, utóbbi iránt nagy az érdeklődés, november elején a részvételi jelentkezéseket fel is fogják bontani.

Továbbá a következő hetekben több mint 700 új autóbusz beszerzésért fogja megindítani a Volán.

A tömegközlekedés megújulása érdekében a technikai újítások mellett a közlekedésszervezés is fontos, Homolya elmondása szerint egységes menetrendet és menetrendkeresőt kell biztosítani az utasoknak, és a közszolgáltatásban közlekedő eszközökre egységes tarifát kell bevezetni, így lehet még versenyképesebb a közösségi közlekedés. Hozzátette, jövő nyárra leteszik a javaslatukat a tarifaközösség bevezetésére is, amelynek bevezetése hatására olcsóbbá is fog válni a tömegközlekedés.

Pafféri Zoltán, a Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, a fővárosi agglomerációban szolgáló 56 járműből álló Volánbusz flotta több mint fele most megújul, így az átlag életkoruk 6 évről 3 évre csökken, amely európai szinten is egyedülálló.