Eladhatatlanná vált a friss zöldség

A múlt hét végéig tartó pánikvásárlások következtében egyes zöldségek és gyümölcsök ára a két-háromszorosára emelkedett, majd a roham elmúltával a mélybe zuhant a kereslet.

Az elmúlt két hétben a lakosság beraktározott készletezhető élelmiszerekből, a kereslet hirtelen és jókora emelkedése pedig az árak elszabadulásához vezetett. A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács adatai szerint a tárolható zöldségfélék közül a burgonya, a hagyma és a gyökérzöldségek, valamint a gyümölcsök közül az alma fogyott a legjobban.

Az árak a felfokozott kereslet miatt az előző hetekhez képest a két-háromszorosukra emelkedtek.

A friss, primőr zöldségekre – közülük is elsősorban a paradicsomra, a paprikára és az uborkára – is nagyobb igény mutatkozott, de ezek nem drágultak érdemben.

A hét végén és e hét elején már erősen esett a kereslet minden zöldség és gyümölcs iránt, így az árak is meredeken zuhantak. A FruitVeB-hez érkező információk szerint a nagybani piacok forgalma mintegy 70-80 százalékkal esett, és erőteljesen csökkentek az áruházláncok megrendelései is. A primőr zöldségekből – mint például a hónapos retek, a fejes saláta és az újhagyma – az ilyenkor szokásos rendelések 10-20 százaléka érkezik be. A hagyma, a burgonya és az alma, vagyis a készletezhető termékek ára visszarendeződött, míg a friss, primőr áru (paprika, paradicsom, uborka, fejes saláta) a jelenlegi helyzetben gyakorlatilag eladhatatlanná vált – ezért a kórházaknak ajánlottak fel belőlük.

A FruitVeB elemzése szerint ez már a vásárlóerő csökkenését is mutatja, amelynek az az oka, hogy a fogyasztók az elmúlt hetekben főként a készletezhető élelmiszerekre és egyéb, betegségmegelőzéssel összefüggő kiadásokra költöttek. Erre ráerősít, hogy a hó végére az e havi jövedelmek elfogytak. Szintén a forgalomcsökkenés irányába hat, hogy a vendéglátó egységek és a helyi fogyasztói piacok nagy része bezárt.

Súlyos értékesítési zavarokra lehet számítani – sőt máris megjelentek – amiatt, hogy drasztikusan zuhant a nagybani piacok forgalma, több mint 50 százalékkal estek az áruházlánci rendelések, az árukészletek hatalmasak, és nagy részben eladhatatlanná váltak.

