Már szállást is okostelefon segítségével foglalunk

Közel tizenegy százalékkal nőtt a turizmus a második negyedévben a Szallas.hu becslése szerint. Az átlagos foglalási érték 42 ezer forint volt, a SZÉP-kártyások ennél 70 százalékkal többet fizettek. A közvetített forgalom közel 20 százalékkal nőtt. A legnépszerűbb úti célok a főváros mellett Siófok, Eger és Szeged voltak. A foglalások kétharmada mobilról érkezett.

A Szallas.hu becslése szerint tizenegy százalékos növekedéssel zárta a második negyedévet a hazai turizmus.

Az idényhatásokat kiszűrve látható, hogy a vendégszám csak csekély mértékben gyarapodott, így a forgalom növekedését főként a szálláshelyek szezonális áremelése okozta

– mondta Keresztes Nóra, a cég marketingmenedzsere.

A közvetített forgalom belföldön 35 százalékkal, míg külföldön 24 százalékkal gyarapodott a szállásfoglaló portál adati alapján.

„Összességében közel 20 százalékos a közvetített forgalom növekedése a tavalyi év ugyanezen időszakához képest” – mondta a marketingmenedzser. Az átlagos foglalási érték 14 százalékkal nőtt előző évhez viszonyítva, így ez 42 ezer forint volt.

A legnépszerűbb szállástípusok az apartmanok voltak, ahol átlagosan 35 ezer forint értékben foglaltak a vendégek. Az adatok szerint egyébként 10-ből 7 foglalás 50 ezer forint alatti értékre szólt. A SZÉP-kártyás fizetést tízből egy vendég jelezte előzetesen, ők átlagosan 70 százalékkal többet fizetnek egy foglalásért. A SZÉP-kártyát választók egyébként önmagukhoz képest is növelték költésüket a második negyedévben, tavalyhoz képest 22 százalékkal többet fizettek. A legértékesebb üdülés 1,8 millió forintba, míg a legolcsóbb 1500 forintba került.

2018 ugyanezen időszakához hasonlóan az 1-2 éjszakás utazások voltak most is a legjellemzőbbek, ötből négy foglalás erre az időtartamra szólt. Némileg nőtt a kereslet a 3 éjszakás foglalások iránt. „Ez egyébként trendszerű, illetve célunk is növelni a vendégéjszakák számát – mondta Keresztes Nóra. – Egyebek mellett ezért is vezettük be 2 évvel ezelőtt a belföldi foglalások mellé járó kedvezménykuponokat, melyekkel az úti cél térségében található turisztikai nevezetességek olcsóbban látogathatók.”

Jelentősen nőtt a mobilhasználat aránya, már a foglalások kétharmadát okostelefonról hajtották végre.

Az elmúlt években számos technológiai fejlesztésbe kezdtünk annak érdekében, hogy a fogyasztói igényeket megfelelő minőségben szolgáljuk ki

– mondta Keresztes Nóra.

A Szallas.hu applikáció formájában is elérhető, ami abszolút a mobilos foglalásokat támogatja.

A Szallas.hu mobilalkalmazását már több mint 50 ezren töltötték le.