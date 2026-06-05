A devizahitelesek ügye nem tud véget érni, újabb forduló következik, és még mindig nincs nyugvópont
Régi probléma kerül ismét az Országgyűlés elé azzal, hogy a TISZA frakció két képviselője, Hantosi István és Melléthei-Barna Márton törvényjavaslatot nyújtott be. A devizahitelesek problémája a 2000-es évek óta velünk van, sokan sokféleképpen próbálták meg megoldani, teljes körű, végleges megoldást azonban nem sikerült rá találni – írta pénteki tájékoztatójában a BDO Legal Jókay Ügyvédi Iroda.
Az előzmények
A 2002 utáni magas forintkamatok miatt a lakosság egyre növekvő ütemben kötött olyan kölcsönszerződéseket, amelyek alapján nem forintban, hanem külföldi devizában – jellemzően svájci frankban, euróban vagy japán jenben – adósodott el. Amikor 2008 őszén a világgazdasági válság Magyarországot is elérte, a forint árfolyamának drasztikus gyengülése miatt a havi törlesztőrészletek az egekbe szöktek.
A fizetési nehézségekkel küzdő adósok végül perekkel árasztották el a magyar igazságszolgáltatási rendszert.
A probléma jelentőségét felismerve a legfőbb magyar bírósági fórum, a Kúria, a törvényhozás, illetve a kormányzatok is próbálták a helyzetet kezelni. A Kúria 2013-2016 között négy jogegységi határozatot is hozott a szétágazó bírósági gyakorlat egységesítésére.
Ezzel párhuzamosan az akkori kormányzat lépése nyomán megszülettek DH1 és DH2 törvények (2014. évi XVIII. és XL. törvény). Ezek lényege az volt, hogy az árfolyamrést, azaz a folyósításkor alkalmazott vételi és a törlesztéskor alkalmazott eladási árfolyam különbözetét, továbbá a pénzügyi intézmények egyoldalú kamat, költség és díjemeléseit az Országgyűlés tisztességtelennek nyilvánította és a pénzügyi intézményeket elszámolásra kötelezte az adósok felé.
Ezen DH törvényeknek ma azért van kiemelt jelentősége, mert ekkor, tehát több mint tíz évvel ezelőtt a jogalkotó egyszer már megállította a devizahiteles pereket és végrehajtásokat, a készülő jogszabályi rendezésre hivatkozva. Ezt követően született még további két DH törvény és a devizahitelek forintosítása is megtörtént.
Az MNB szerint siker, a BDO szerint még mindig kudarc
A lakossági devizahitelek felszámolására több kormányzati és állami intézkedés is született, de végleges megoldást a deviza és devizaalapú jelzáloghitelek 2014-es forintosítása hozott – írta tavalyi közleményében a Magyar Nemzeti Bank. "A Magyar Nemzeti Bank (MNB) tökéletes időzítéssel, még a svájci jegybank árfolyamrögzítési mechanizmusának megszüntetése előtt vitte véghez a folyamatot" – folytatták.
A BDO kudarcról ír, a következő szempontokból, amelyek alapján a hosszú történet még mindig nem zárult le:
- Az eddigi intézkedések nem tudták megfelelően kezelni a devizahiteles kölcsönszerződésekből eredő árfolyamkockázatot és az ebből az adósok számára keletkező pénzügyi terhet. Végül nem magyar fórum, hanem az Európai Unió Bírósága mondta ki előzetes döntéshozatali eljárásban, hogy az árfolyamkockázat tisztességtelen és az ebből eredő teljes pénzügyi terhet a hitelezőnek és nem a fogyasztónak kell viselnie.
- A hazai kudarc másik oka az volt, hogy sem a jogalkotó, sem a bíróságok nem tudták helyesen megállapítani, hogy mi következik abból, ha egy deviza alapú hitel-, kölcsön-, illetve pénzügyi lízingszerződés semmis. A magyar bíróságok a Kúria jogegységi határozatára tekintettel 2013 óta ezen szerződések megmentését, azaz érvényessé nyilvánítását követték, egészen addig, amíg az Európai Unió Bírósága a 2023-as döntésében kimondta, hogy az sérti az uniós jogot.
- A kudarc harmadik oka, hogy a magyar jogalkotónak nem sikerült az elmúlt több mint tíz évben az uniós joggal összeegyeztethető jogintézményt létrehoznia, mely a devizahiteles szerződések érvénytelensége esetében az érvénytelenség megfelelő következménye lehetne és tudná kezelni a különböző élethelyzeteket, ideértve például egy devizahiteles kölcsönszerződés és pénzügyi lízingszerződés közötti különbséget.
Gyakorlati példa: hogy járt tragikusan rosszul a fogyasztó
Az Európai Unió Bíróságának a 2025-ös döntését követően a Kúria gyorsan újabb jogegységi határozatot fogadott el tavaly nyáron, de egészen nyilvánvaló, hogy ez a határozat nem több, mint egy gyorsan összecsapott munka, annak minden következményével - értékel a BDO.
A jogegységi határozat szerint pénzügyi lízingszerződés esetén úgy kell megtörténnie az elszámolásnak, hogy az adós visszaadja a lízingbe kapott vagyontárgyat, ami adott esetben a családja életteréül szolgáló egyetlen lakás, a hitelező pedig visszaadja az adóstól kapott összes befizetést és annak felszólítástól járó kamatait.
A BDO felhívja a figyelmet arra, hogy az elmúlt tíz évben például Budapesten akár háromszoros drágulásról is beszélhetünk az ingatlanpiacon. A probléma tehát az, hogy
ezáltal végső soron a hitelező jár jobban, hiszen visszakapja az időközben két-háromszorosára drágult ingatlant, a tisztességtelenségét tehát, az uniós joggal ellentétesen, még meg is jutalmazza a bíróság.
A fogyasztó az érvénytelen lízingszerződés esetén visszakapja a pénzét és a késedelmi kamatokat, ami 2008-ban elegendő volt egy 110 négyzetméteres II. kerületi ingatlanra, ma pedig legfeljebb a foglalót tudja majd belőle kifizetni egy új ingatlanra. Fontos, hogy ez a helyzet nem a fogyasztó miatt alakult ki, hanem azért, mert a pénzügyi intézmény tisztességtelen szerződési feltételt alkalmazott vele szemben – mutatott rá az ügyvédi iroda.
Új lehetőség nyílhat a megfelelő megoldásra
Az új törvényjavaslat kapcsán Németh Csaba ügyvéd, a BDO Legal Jókay Ügyvédi iroda bank- és finanszírozásjogi csoportjának vezetője úgy látja, hogy nem az lesz az, ami a devizahiteles szerződések érvénytelenségének jogkövetkezményét önmagában rendezi, a mostani jogszabály csupán megakadályozza a további felesleges kártételt azzal, hogy a folyamatban lévő pereket felfüggeszti és megtiltja, hogy a folyamatban lévő végrehajtásokban érdemi végrehajtási cselekményt foganatosítsanak.
Az Országgyűlés és a kormányzat előtt áll tehát a feladat, hogy mérlegelje az összes szükséges körülményt, és kidolgozza a magyarországi devizahiteles probléma végleges rendezését.
Orbán Viktor is foglalkozott a devizahitelesek problémájával
Orbán Viktor legutóbb egy hónappal az áprilisi országgyűlési választások előtt szólalt fel az Országgyűlésben a devizahitelek kapcsán.
Akkor kifejtette, hogy 2010-ben egymillió-százezer devizahitelest örökölt meg az előző kormánytól, és ezen hitelek 90 százaléka svájci frankban volt, nem euróban.
Olyan pénznembe terelték be az embereket, amihez soha nem akar Magyarország csatlakozni, ez egy sötét történet – mondta a miniszterelnök, és rámutatott: a végtörlesztéssel és a hitelek forintosításával a kormány kívülről súrolva az alkotmányosság határát mindent megtett a devizahitelesek érdekében. Nem akarják ezt az ügykört visszahozni a parlament elé, illetve a kormány hatókörébe. Amit lehetett, megtettek, a törvényeket megalkották, innentől a devizahitelesek érdekét nem nekik, hanem a bíróságnak kell képviselni.
Orbán Viktor közölte: mindenben partner, ami a bíróságok esetében lehetővé teszi a fair, igazságos és méltányos döntést, de nem támogat olyan javaslatot, amely vissza akarja hozni kormányzati hatáskörbe az ügykört.
Répássy Róbert, az akkori Igazságügyi Minisztérium államtitkára pedig novemberben mondta azt, hogy nem lehet azt állítani, hogy a kabinet a bankok mellé állt, hiszen a kamatstop bevezetése óta mintegy 400 milliárd forint maradt a hitelfelvevőknél – ekkora veszteséget kellett elkönyvelnie a pénzügyi szektornak.