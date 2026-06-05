A végén 300 forint alá gyengül a dollár, Európán túli országok lesznek olcsóbbak a magyar turistáknak
Folytatódott péntek délelőtt is a forint erősödése a globálisan is meghatározó devizákkal szemben, a régiós fizetőeszközök közül pedig egyedül a cseh korona tartott lépést a magyar pénznemmel.
Az euró jegyzése a csütörtöki zárószinthez mérten 0,1 százalékkal, 353,8 forintra süllyedt, egyre közelebb jut a devizapár a május elején elért 351,02 forintos kurzushoz. A nemzetközi befektetői hangulat továbbra is kedvező a feltörekvő országok devizái számára.
Emellett a péntek reggel megjelent adatok szerint az ipari termelés volumene 0,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, sőt a munkanaphatástól megtisztított index is ugyanezt mutatja.
A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült, ugyanakkor a villamos berendezés gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek gyártásában visszaesés következett be.
A forint még erősebb eközben a zöldhasú ellenében. A dollár kurzusa 0,3 százalékkal, 304,03 forintra csökkent.
Ha ez így megy tovább, nemsokára kettessel kezdődhet a dollár forintban kifejezett árfolyama.
A devizakereskedők keze nem igazán remegett meg attól sem, hogy pénteken piaczárás után teszi közzé Magyarország hitelminősítői felülvizsgálatát a Fitch Ratings. Valószínűleg arra számítanak, hogy a Moody’shoz és az S&P Ratingshez hasonlóan a harmadik globális hitelminősítő is jelenlegi szintjén hagyja Magyarország adósbesorolását.
Az Equilor Befektetési Zrt. várakozása szerint sem módosul az eddigi BBB osztályzat negatív kilátással. A brókercégnél úgy vélik, a hitelminősítő nagyjából ugyanazokat a kockázatokat sorolhatja fel, mint legutóbb. Az uniós források felszabadítása viszont természetesen a pozitív oldalon szerepel majd. Változtatásra inkább a következő, december 4-én esedékes felülvizsgálat alkalmával nyílhat reális esély.
Nemzetközi vizekre evezve, a dollár lejtőre került az euróhoz mérten is. Az euró-dollár keresztárfolyam 0,2 százalékkal, 1,1637-re emelkedett.
Az euróövezet inflációja májusban 3,2 százalékra nőtt, ami több mint két és fél éve a legmagasabb érték.
A maginfláció 2,5 százalékra gyorsult, a szolgáltatások inflációja pedig 3,5 százalékra emelkedett. Mindez egyértelműen jelzi, hogy az áremelkedés üteme nem csak az energiaágazatban pörgött fel.
A piac eközben már az amerikai nem mezőgazdasági munkavállalók foglalkoztatási jelentését is várja. Az előrejelzések szerint az Egyesült Államok gazdasága májusban 85 000 új munkahelyet teremtett, a munkanélküliségi ráta pedig 4,3 százalékon maradt.