A világgazdaság ismét fellendülőben van, a meredeken növekvő keresletnek azonban nemcsak a folytatódó világjárvánnyal, hanem egyre inkább az anyaghiánnyal is meg kell küzdenie. Ez történelmi kihívás és igazi próbatétel az ellátási láncok és a globális hálózatok számára.

A világjárvány hatására a globális ellátási láncok több okból is zavarokba ütköztek.

A kínai és a dél-amerikai nemzetközi kikötők a koronavírus vagy a sztrájkok miatt kénytelenek korlátozni kapacitásukat, az ausztráliai kikötők bezárása és a Srí Lanka-i viharok zavart okoztak a globális ellátási láncokban az ázsiai csendes-óceáni térségben. Nem is beszélve a fogyasztási cikkek iránti felgyülemlett keresletről az Egyesült Államokban, amely a több milliárd dolláros gazdaságélénkítő csomaggal együtt rekordmennyiségű importot eredményezett, és ezzel együtt a továbbszállításhoz szükséges teherautó-kapacitás hiányát is.

Ha ez még nem lenne elég, most a csipválság kerül a címlapokra.

A koronavírus-járvány lendületet ad a digitalizációnak, a félvezetőgyártók pedig küzdenek, hogy lépést tartsanak vele. Ennek jelentős következményei vannak: az olyan kulcsfontosságú iparágakban, mint az autóipar és a gépgyártás, leállt a termelés. A gyártók kénytelenek az ügyfeleik türelmét kérni, és egyes esetekben ismét leállítani egy időre a gyártósorokat.

Szűk keresztmetszetek és anyaghiányok sújtják az ipart 2021-ben. Az okok sokrétűek. Ami azonban kulcsfontosságú az érdekeltek számára, az az, hogy ezek a szűk keresztmetszetek nem a válság, hanem a várva várt gazdasági fellendülés jelei. A müncheni Ifo intézet közgazdászai szerint a kapacitás- és anyaghiányban jelenleg semmi szokatlan nincs. Amikor a 2011-es gazdasági és pénzügyi válság után a gazdaság újra lendületbe jött, 19 százalékos volt az anyaghiány.

A mostani koronavírus-válságban 64 százalékos hiány hátráltatja a gazdasági fellendülést – a közgazdászok ezt egyértelmű jelnek tekintik, hogy a világjárvány hatása még sokáig érezhető lesz.

Mindezek miatt a logisztikai vállalatok partnerként és megoldásszállítóként keresettebbek, mint valaha. A gazdasági fellendülés a jelenlegi körülmények között nem lehetséges kiterjedt és kiegyensúlyozott hálózatok nélkül.

A tengeri árufuvarozás tekintetében az európai kikötők konténerkapacitás-hiánya nyilvánvaló, a késések pedig mindennapossá váltak. Van azonban fény az alagút végén. Még nem látni, hogyan alakulnak a világjárvány okozta feladási problémák a tengeren, a kikötőkben vagy a hátországokban, és mennyi időbe telik majd a lemaradások felszámolása, de a hajózási társaságok arra számítanak, hogy az év végéig szinte minden kereskedelmi útvonalon helyreáll a teljes kihasználtság. Az elmúlt hónapokban tapasztalt zavarokat követően rendkívül nagy a keresletet a fogyasztási cikkekre, amit az amerikai gazdasági segélycsomag és az európai gazdasági fellendülés is ösztönöz. Ehhez jön még az erős igény a bútorokra, valamint az építő- és felújítási anyagokra. Az autóipar is kezd talpra állni az elmúlt két évben elszenvedett súlyos visszaesések után – hatalmas kereslet mutatkozik az autóalkatrészek szállítására is.

Ugyanakkor a tengeri fuvarozás magas díjai növelik a légi fuvarozás vonzerejét. Míg a válság előtt a légi áruszállítás mintegy tizenkétszer drágább volt, mint a tengeri, addig 2021 májusában „csak” a hatszorosa volt.

Figyelembe véve a konténerszállító hajókon és az utasszállító repülőgépek rakterében tapasztalható kapacitáshiányt, nem várható a helyzet jelentős enyhülése a közeljövőben. Ez azt jelenti, hogy a fuvardíjak továbbra is magasak maradnak, ami óhatatlanul megjelenik az áruk és így a logisztikai szolgáltatások árának alakulásában.

A szárazföldi szállítás esetében a rakodási kapacitás és a járművezetők iránti igény jelentősen megnőtt, és az európai szárazföldi szállítási helyzet továbbra is feszült. A tranzitterminálokon eltöltött üresjárati idő egyes esetekben jelentősen megugrott, ez csökkenti a hatékonyságot, hosszabbá teszi az értesítési folyamatokat, és növeli a költségeket. A fa magas ára nagyban befolyásolja a raklapok árát, a csomagolóanyag-szolgáltatók már nem képesek a szükséges mennyiségű és minőségű raklapot biztosítani. A Dachser ebben az időszakban a fuvarok átláthatóságára, tervezhetőségére összpontosít.

A világjárvány miatt hatalmas mennyiségű felhalmozódott termékkel kell megbirkózni. Ezeket vagy tárolják egy későbbi, kedvezőbb időpontig, vagy különleges, kedvezményes akciókkal próbálják piacra dobni.

Az is látható, hogy az ügyfelek nem akarják teljesen átalakítani ellátási láncaikat, a regionális és globális termelési struktúrák intelligens keveréke jobb módja a jövőbeli válságokra való felkészülésnek. A raktározást is kiterjesztik regionálisan, hogy jobban védekezzenek az ellátási lánc megszakításai ellen. Ez megmagyarázza, hogy miért lesznek minden eddiginél keresettebbek a rugalmasan strukturált logisztikai hálózatok, az olyan hálózatok, amelyek az ügyfél igényeit szem előtt tartva képesek a különböző fuvarozókat a lehető legjobban kombinálni.