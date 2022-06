A fintech szektor és a bankszektor összehasonlításakor gyakran hangzik el, hogy a fintechek jóval barátságosabbak egymással, mint a hagyományos szereplők. Számos sikeres együttműködés igazolja, hogy a fintechek közösen még többre képesek, mint egyedül, míg a bankok körében nehéz elképzelni, hogy két rivális kollaboráljon egymással.

A fintech vezetők előszeretettel hangsúlyozzák is, hogy az ő céljuk nem a lehető legnagyobb szelet kihasítása a meglévő tortából.

Sokkal inkább a torta méretének növelése a feladat, így idővel mindenki nagyobb szelethez jut annál, mint ha az első adandó alkalommal egymásnak ugrottak volna a kisebb torta darabjaiért. Ez mind szép és jó, de a gyakorlatban nem mindig sikerül igazodni az ideális recepthez, így előfordul, hogy két vállalat váratlanul konfliktusba kerül egymással. Pontosan ez történt nemrég két amerikai fintech csillaggal, a Stripe-pal és a Plaiddal.

A Stripe május elején jelentette be legújabb szolgáltatását, amely a Financial Connections nevet kapta. Ennek lényege, hogy a vállalat képes egyszerűen megosztani az ügyféladatokat a hitelesített harmadik feles szolgáltatókkal, vagyis pénzügyi közvetítőként tud eljárni a felek között. Ez már viszonylag elfogadott megoldásnak számít, erről ismert elsősorban a Plaid open banking (azaz nyílt banki) szolgáltató is. A Plaid CEO-ja, Zach Perret meg is osztotta véleményét a Stripe újdonságáról, hozzászólása bőven tartogatott érdekes információkat a történetről.

Fotó: Shutterstock

A vállalatvezető elmondta, az új szolgáltatás egyik felelőse jó ideig szoros kapcsolatban volt a Plaiddal. A felek között számos részletes egyeztetés folyt, a Stripe egy hivatalos ajánlatot is kért az új szolgáltatás kifejlesztésére vonatkozóan. Ennek fényében Perretet meglepte, hogy a fizetési szolgáltató váratlanul előállt egy saját fejlesztéssel, ami a jelek szerint több szempontból is épít a Plaid által átadott információkra. Perret itt nem állt meg, hanem a megoldás részletes elemzésébe kezdett, és feltárta annak vélt gyengeségeit. A Stripe mind a tisztességtelen eljárást, mind a szolgáltatást érő kritikákat erőteljesen cáfolta. Nem kockáztatunk nagyot, ha azt mondjuk, a felek most jó ideig nem ülnek újra közös tárgyalóasztalhoz.

Nem ez az első eset, hogy két közismert, sikeres fintech ugrik egymásnak.

Talán a Starling Bank és a Monzo, két brit neobank viszálya a leghíresebb ilyen jellegű történet a szektorban. A Starling Bankot Anne Boden alapította még 2014-ben. Tom Blomfield ekkor a vállalat technológiai igazgatójaként tevékenykedett, ám néhány szakmai vita és személyes ellentét miatt úgy döntött, elhagyja a vállalatot. A történet pikánsabb része azonban csak ezután kezdődött.

Blomfield ugyanis nem egyedül távozott. Magával vitte a vezetőség számos tagját és azt a befektetőt is, aki eredetileg a Starling következő tőkebevonását vezette volna. Boden így egy túlélésért küzdő digitális bank élén találta magát, amelynek hiányzott a fél vezetősége és az első számú befektetője. A többi innen történelem, hiszen mára a Starling egyike a világ legnépszerűbb digitális bankjainak, amely ráadásul profitábilisan működik. A Blomfield és társai által alapított Monzo egy ígéretes rajt után sok nehézségbe ütközött, ám az elmúlt egy évben jó irányba kezdtek haladni a dolgok.

A két régi rivális így ismét egymás közelében találja magát, versenyfutásuk várhatóan folytatódik a jövőben is.

A két imént bemutatott eset is jelzi, a fintech szektorban sem minden fenékig tejfel. Ráadásul elképzelhető, hogy hamarosan még több éles ellentétet tapasztalunk a szektor szereplői között, hiszen a makrogazdasági tényezők kedvezőtlenül alakulnak a fintechekre nézve is. A magas infláció és a technológiai vállalatok részvényeinek árfolyamesése tovább élesíti majd a versenyt, amely ezután nemcsak a minél nagyobb befektetésekért, hanem akár a túlélésért is folyhat.

