Az energiahatékonysági projektek energetikai audittal zárulnak, így a megtakarítás mértékét és a szükséges költség-haszon elemzést érdemes előre elvégezni a beruházással kapcsolatosan. Ehhez célszerű energetikai tanácsadót is bevonni, mert a beruházás csak megfelelő volumen fölött képes vállalati szinten is könnyen értelmezhető eredményt elérni, és a projektről azt is bizonyítani kell, hogy ezáltal többletmegtakarítás jött létre ahhoz képest is, amire amúgy is nemzeti- és az európai uniós jogszabályok kötelezték volna a társaságot.