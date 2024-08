A kezdő kereskedő hatalmas versenyelőnye

Lássunk is erre a ticklikviditás versus illikviditás problémára egy kiváló esetet az elmúlt szűk évtized egyik legsikeresebb tőzsdei ügylete kapcsán. A következő ábrán az Apple részvényeinek az árfolyama látható havi gyertyás grafikonon 2015. január 2. és 2024. július 23. között:

Két kék téglalap jelöli 2016 negyedik és 2017 első negyedévét, illetve 2017 negyedik és 2018 első negyedévét, amely két időszakban a Berkshire Hathaway a pozíció csúcsán szinte kereken egymilliárd darab Apple részvényének a 87 százalékát megvásárolta. Buffett vállalata 2016 eleje és 2018 harmadik negyedéve között vette meg a világ legértékesebb vállalatának az 5-6 százalékát (az intenzív sajátrészvény vásárlások miatt a tulajdoni hányad sokszor újabb vételek híján is nőtt), amely csomagon jelenleg 150 milliárd dolláros nagyságrendű – kis részben már realizált – nyereségük van.

A hatalmas siker ellenére Buffett többször is elmondta a Berkshire Apple-csomagja kapcsán azt, hogy ők többet is vettek volna, csak közben elment a saját következetes befektetési stratégiájuknak megfelelően kedvező árfolyam. Amit nyilván ők is igen jelentékenyen hajtottak fel akkoriban a vásárlásaikkal. Évek alatt sikerült összegyűjteni az egymilliárd darab részvényt, mert minősítetten illikvid befektetők voltak a saját relatív méretük miatt még a világ legértékesebb tőzsdei vállalatában is.

Velük szemben egy olyan befektetőnek, akinek tíz, húsz, ötven vagy száz darab Apple-részvény volt a saját mérete miatt a pozíciós limitje, rendelkezésre állt a ticklikviditás adta előny.

Ez a ticklikviditás által adott pozitívum még a most említett stratégiai típusú vásárlások eseténél is sokkal nagyobb versenyelőnyt jelent akkor, amikor valamilyen gamechanger esemény történik a piacokon.

Egy tőzsdei részvénytársaság esetében a gamechanger esemény általában valamilyen kiemelt fontosságú vállalati hír formájában érkezik, és gyökeres változást hoz az adott vállalat életében. Ha ilyen történik, a piaci szereplőknek kvázi azonnal át kell értékelniük az adott társaság árazását. Élesen kettéválik ilyenkor a részvény életében az előtte és az utána.