Megindult a sajtóhadjárat a gazdasági döntéshozók hitelének aláásására

Az előrejelzés teljesen ellehetetlenült

Épp a napokban olvashattunk elemzést arról a Bloomberg portálon, hogy a Trump-győzelem után a világ közgazdászai szinte képtelenek várakozásokat megfogalmazni, az előrejelzés ellehetetlenült, hiszen azt hagyományosan a „ceteris paribus” (minden egyéb tényező változatlansága mellett) feltétellel lehet megvalósítani. A közgazdászok tehát saját bevallásuk szerint leginkább egy zökkenőmentesen, sima és egyenes úton, kiszámíthatóan haladó gazdaság jövőjét tudják előrejelezni. Olyan időszakokban, amikor az egész világot és a gazdasági rendszert külső sokkok rázzák össze, akkor a „ceteris paribus” elve a legkevésbé sem teljesül, mert minden tényező változik. Az idézett cikk káoszhelyzetről ír, tehát nem csak mi írjuk le így a világot. A Nomura japán befektetési bank igazgatóját idézve említik, hogy az előrejelző modellek stabil összefüggéseken és feltételezéseken alapulnak, most viszont egyik sem létezik. Ez azt jelenti, hogy az előrejelzés tudománya lényegében kudarcot vall a „strukturális töréseknek” és a „nem lineáris” folyamatoknak köszönhetően. A piac legjobbjai is elkezdenek ezért szcenáriókat (rengeteg forgatókönyvet) megfogalmazni, mert egyetlen előrejelzést már nem is mernek tenni.

Különös, hogy a gazdaságpolitikustól ennek ellenére valamiféle isteni jóstehetséget várnak el a kritikusok – amikor egyébként épphogy őt kellene segítenie a gazdasági elemzői piacnak, illetve a szaksajtónak. Ezt hazánkban azonban kevésbé várhatjuk, hiszen a magyar gazdaságpolitika azért is tűnik különutasnak 2010 után, mert a kormányzaton kívüli közgazdászközösség folytonosan cserbenhagyta, ezért új utakra kényszerült. Közgazdászaink a lehető leggyorsabban váltottak „tervgazdaságtanról” neoliberalizmusra, hogy ezáltal összeomlott gazdaságunk a kegyelemdöfést is megkapja. A magyar gazdaságpolitikának épp azokat a hibákat kell most utólag kezelnie, amelyekbe a hazai közgazdászelit belevitte a rendszerváltoztatástól 2010-ig.