Az amerikai választás gazdasági vetületei

Az elemzők sok érvet hoznak fel amellett, hogy miért kellene az amerikaiaknak Joe Bidenre, a demokraták elnökjelöltjére szavazniuk novemberben. A választás gazdasági dimenziói azonban alig érdeklik a szakértőket. Csak néhány, a kérdéssel foglalkozó közgazdász tért ki arra, hogy a választás eredménye milyen közvetlen hatással lesz az emberek anyagi helyzetére. A gazdaság azonban az a színtér, amelyen az emberek a személyes előrelépésük, sikeres boldogulásuk reményében dolgoznak. Ez nem csak a pénzről szól.

A Biden melletti gazdasági érvek a Donald Trumppal szembeni gazdasági érvekkel kezdődnek.

Gondoljunk Trump költséges adócsökkentésére. Ez nem váltott ki akkora mértékű befektetést és növekedést, mint amekkorát ígért. Fő hatása az volt, hogy Trump elnökségének első három évében megnőtt a költségvetési hiány.

Az, hogy Trumpot nem érdekli a költségvetési pazarlás kérdése, szükségtelen deficitekre teremt precedenst a következő elnöki adminisztrációk számára. (Természetesen a koronavírus-járvány miatti intézkedések következtében most kialakult deficit elkerülhetetlen, és ebben a helyzetben jótékony hatású volt.)

Trumpnak az amerikai cégekkel szembeni folyamatos fenyegetései új bizonytalansági tényezőt teremtettek a beruházási és külkereskedelmi döntések terén. Mussolini korporatív doktrínáját alkalmazza: a kormányzat, mint egy bábozó, rángatja a cégek, a bábuk köteleit. Ez a gazdaságpolitika akadályozza a vállalkozószellemet és az innovációt egy olyan időszakban, amikor azokra nagy szükség lenne.

Trump céltalan harca a külkereskedelem ártalmatlan hiányának csökkentésére visszavetette a világkereskedelmet, ami így gyengíti a forrásallokálás hatékonyságát az Egyesült Államokban és a világban.

Populista retorikája nem járt azzal, hogy a hátrányos helyzetben lévő munkavállalóknak vagy a diszkrimináció áldozatainak a bére nőtt volna. Arra törekszik, hogy a gazdasági igazságosság bármiféle érzetét kitörölje. Nem törődik azzal, hogy a jövedelmi ranglétra alján lévő emberek megdöbbentően alacsony bért kapnak, és azzal sem, hogy az ilyen alacsony bérek milyen szörnyű életszínvonalat biztosítanak. Továbbá nem tett semmit a társadalmi diszkrimináció (faji, nemi és LGBT+) csökkentése érdekében sem. Gyengítette az Obama-kormányzat által bevezetett egészségbiztosítási törvényt, ami súlyosan érintette az alacsony jövedelmű embereket.

Trump azon nézete, hogy a klímaváltozás csak egy kitaláció, tovább veszélyezteti a világgazdaságot és a bolygó életképességét.

Szerinte az Egyesült Államok nyugati felén tomboló erdőtüzek a nem megfelelő erdőgazdálkodás következményei. Semmibe veszi az amerikai katonák hősiességét és áldozatvállalását, és nem értékeli vagy nem érti, hogy a gazdaságnak szüksége van az emberek hősiességére, az új ötletek megálmodására, és hogy kockázatot kell vállalni az újba való fektetésekkel, hogy az ötletek megvalósulhassanak és a piacra juthassanak.

Az olyan intézmények elleni támadásai során, mint az FBI vagy a Járvány-megelőzési és Járványügyi Központ, Trump a kormányzati struktúrát rombolja.

Az olyan értelmetlen intézkedések bevezetésével, amelyek kereskedelmi háborúkhoz vezetnek, elidegenítette Amerika szövetségeseit. A diktátorok és az autoriter vezetők iránti csodálata elősegíti, hogy ezek a személyek 21. századi fasizmust építsenek ki. Emellett az, hogy az elnöki hivatalból gyakran hangzanak el hazug kijelentések, aláássa az emberek kormányzatba vetett bizalmát.

Annyi sok más felháborító dolgot tett, hogy nehéz lenne mindet felsorolni.

Ezek közül azonban az egyik legszörnyűbb az a törekvése volt, hogy felszámolja az úgynevezett DACA programot, amely azokat a dokumentumokkal nem rendelkező külföldieket támogatja, akik gyerekként kerültek az Egyesült Államokba, és akiket azután, hogy az USA-ban nőttek fel és jártak iskolába, most a kitoloncolás fenyeget. Másik megbotránkoztató taktikája, hogy szítja a különböző büntetőintézkedésekkel, letartóztatásokkal szembeni félelmet. Emiatt egyre inkább a nyugtalanság és a bizalmatlanság jellemzi a közhangulatot.

Ezen és más okok miatt nagyon sok ember támogatja Bident. Trump annak útjában áll, hogy a nemzet visszaszerezhesse aw virágzó gazdaság, az egyenlőség és a társadalmi harmónia érzetét. Nem világos azonban, hogy csak ezen az alapon Trump legyőzhető-e a választáson. Sok amerikai retteg egy olyan kormányzattól, amely bizonyos társadalmi csoportokat szolgál anélkül, hogy a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás alapvető kérdéseivel foglalkozna.

Vannak azonban pozitív érvek is Biden támogatása mellett.

Először is, Biden tudja, hogy még mindig elképesztő különbség áll fenn a súlyosan hátrányos helyzetűek és a közepes jövedelmű emberek között – a gyereküket egyedül nevelő anyák számára folyósított támogatások nem változtatnak ezen.

A Pennsylvania acélipari régiójában felnőtt Biden aligha hunyhat szemet az alacsonyan fizetett munkások nélkülözései és szenvedései felett. Vagyis, ha megválasztják, olyan elnöke lehet Amerikának, aki fogékony lesz azokra a jogszabályjavaslatokra, amelyek támogatásokat irányoznak elő ezen munkavállalók anyagi helyzetének javítására.

Bident a klímaváltozás létünket fenyegető veszélyei is foglalkoztatják. Nagyon sok problémával kell szembenéznünk ezen a téren, így például a fosszilis üzemanyagok égetésével, ami a szén-dioxid megnövekedett szintjét és a hőmérséklet emelkedését okozza. Ezen problémák kezeléséhez állami beavatkozásra és nemzetközi együttműködésre van szükség, ahogy azt a 2015-ös párizsi klímamegállapodás is kimondja, amelyből Trump az USA-t kiléptette. Senki nem kételkedhet abban, hogy ha megválasztják Bident, akkor arra törekszik majd, hogy központi szerepet töltsön be a globális felmelegedés elleni küzdelem folytatásában.

Végezetül ki kell emelni azt is, hogy az amerikaiak lényegében az 1970-es évek eleje óta stagnáló gazdaságban élnek (amit csak egy évtizedre szakított meg az információs forradalom). Ez a folyamatos gazdasági gyengélkedés áll a bérből és fizetésből élők megnövekedett elégedetlensége mögött. És ez az érzet – jobban, mint más tényező – okozta Trump korábbi térnyerését. Ugyanakkor nem lehet kérdéses, hogy Biden – Trumppal szemben – valóban helyre akarja állítani a gazdaság korábbi dicsfényét, hogy sok ember számára elérhető legyen az amerikai álom.

