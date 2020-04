Fintech, bankok és a koronavírus

Mindannyian a saját bőrünkön érezhetjük a világjárvány hatásait: nem találkozhatunk a szeretteinkkel, korlátozotton mehetünk ki a szabadba, az üzletek többsége pedig zárva van, ezért a legtöbb tennivalót online kell elintéznünk. Az életformánkat ilyen drasztikusan befolyásoló helyzet pedig a természeténél fogva gyökeres változásokhoz fog vezetni szinte az összes iparágban – ráadásul inkább előbb, mint utóbb. A vállalatok versenyt futnak az idővel, hogy a megváltozott keresleti szokásokhoz a versenytársaiknál gyorsabban alkalmazkodjanak.

Vannak nyertesei a helyzetnek, elég csak a kollaborációt elősegítő megoldásokra vagy a házhoz szállítást kínáló szolgáltatókra gondolnunk, azonban számos iparágban nem ilyen egyértelmű a kimenetel, és a következő időszak az igazság pillanata lehet. A pénzügyi szektorban régóta húzódó folyamat a digitalizálódás, amelyet az elmúlt években a bankok házon belüli fejlesztésein túl a fintech vállalatok széles körű térnyerése erősített fel. Hosszú ideje izgalmas téma, hogy mi lesz a régi és új szereplők közötti kapcsolat jövője: van, aki az együttműködésben hisz, mások inkább a versenyhelyzetet látják benne. Népszerűségük miatt érdemes röviden kitérni a kriptodevizák piacára is, mert többször jósolták már berobbanásukat a következő válság időszakára. Bár még nagyon az elején járunk, de egyelőre nem kezdett bika módjára száguldásba egyik népszerű coin árfolyama sem, ami többek között azt is jelentheti, hogy továbbra is tart az emberek hagyományos bankrendszerbe vetett bizalma.

A bankok évek óta igyekeznek a legacy rendszereik okozta nehézségekhez mérten lépésről lépésre digitalizálni a szolgáltatásaikat, hogy megfeleljenek az egyre erősödő piaci igényeknek, elég csak a már elérhető online számlanyitásra vagy hiteligénylésre gondolnunk.

A fintech szereplők ezzel szemben teljesen más pozícióból indulnak, mivel a szolgáltatásuk tervezésekor zöldmezős beruházásként tekinthetnek magukra: nem átalakítaniuk kell egy stabilan működő rendszert, hanem az aktuális trendeknek, kutatásoknak és igényeknek megfelelően a nulláról megtervezni a szolgáltatásukat. Ennek köszönhetően érthetővé válik az említett térnyerésük, mivel hasonló élményt tudnak biztosítani a felhasználóknak, mint amit a mindennapokban használt korszerű mobilalkalmazásaiknál megszoktak.

A kialakult helyzetben a felhasználói igények gyors változása várható, mivel a bankfiókok korlátozottan vannak nyitva, és emiatt személyes ügyintézésre alig van lehetőség, ezért a meglévő és potenciális ügyfelek digitális csatornára terelése nélkülözhetetlen. Ez nem könnyű feladat, mert rengeteg szolgáltatás egyrészt nem is érhető el online, másrészt a komplexitásuk miatt az értékesítésükhöz és a használatukhoz segítség a személyes jelenlét. A szükséghelyzethez való alkalmazkodás azonban hosszú távon kifizetődő is lehet, mivel a megváltozott szokások beépülhetnek a legtöbb ember mindennapjaiba. Akik eddig ódzkodtak az online csekkfizetéstől, viszont most pozitív tapasztalatot szereznek, azok nagy eséllyel a továbbiakban is maradnak az egyszerűbb, új megoldásnál.

Egy probléma azonban mindkét szereplőnél fennáll. A legtöbb online igénybe vehető szolgáltatást úgy tervezték, hogy a felhasználók azon csoportját érjék el vele, akik a leginkább fogékonyak az újításokra: ők az early adopterek.

A jelenlegi szituációban azonban szükség van a technológia széles körű demokratizálására, azaz olyan rétegek számára is elérhetővé és érthetővé kell tenni a folyamatokat, akik eddig nem képezték az elsődleges célcsoportot.

A megváltozott célközönséghez új üzenetek, testre szabott folyamatok és egyedi ügyfélélmény-tervezés szükséges, ami hatalmas feladat, ráadásul közben az idővel is versenyt kell futni.

Ugyan a bankok számára a gyors fejlesztés és az alkalmazkodási készség nagy nehézségeket okozhat, de hosszú távon mégis rájuk és az együttműködésre alapozó fintech vállalatokra érdemes fogadni. Nagy nyertesei lehetnek a helyzetnek azok a szolgáltatók, akik dobozos megoldásaikkal vagy speciális szaktudásukkal segíteni tudják a bankokat ebben transzformációs folyamatban, hosszú távú és virágzó együttműködéseket alapozva meg ezzel a két fél között.

Az önálló utat bejáró fintechek közül a legtöbben vélhetően nem tudják hosszú távon tartani a bankokkal a versenyt, cserébe azon kevesek, akik megmaradnak, igazi felforgatók lehetnek, és bebetonozhatják szerepüket a pénzügyi szolgáltatók élvonalában.

Mivel rengeteg felhasználó számára ez lehet az elmúlt időszak legmeghatározóbb élménye a bankolást illetően, ezért a most megszerzett tapasztalatok hosszú távon is befolyásolhatják az elégedettségüket, és így a szolgáltatók jövőbeni üzleti teljesítményét. Ki ne akarna ilyen helyzetben együttműködni a legjobb eredmény érdekében?