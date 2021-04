Használt a járvány az egészségügynek?

Az egészségügy igen széles ágazat, amelynek számos alágazata közül az elmúlt 12 hónapban a gyógyszeripar volt a legellenállóbb. A koronavírus elleni vakcina szélsebes kifejlesztésében részt vevő vállalatok, a Pfizer, a Johnson & Johnson és az AstraZeneca számára 2020 mérföldkőnek számított. Ezeknek a társaságoknak a megítélése a járványra adott válaszuk hatására javult, bebizonyosodott az ellátási láncuk megbízhatósága, és hosszú évekre stabil kereslet mutatkozik a vakcinákra.

Voltak persze negatív hatások is.

Az első, márciusi és áprilisi lezárások késleltették a koronavírustól független gyógyszerek klinikai tesztjeit, és a gyártóüzemekben végzett ellenőrző bejárásokat.

Csökkent az orvoslátogatások, a rendszeres szűrővizsgálatok és az utazáshoz kapcsolódóan kért időpontok száma, ami miatt visszaesett a felírt receptek volumene és a gyógyszertárak forgalma is.

Az ágazat más részeiben még nagyobb volt a baj. 2020 második negyedéve nagyon kellemetlenül érintette a csípő- és térdprotéziseket gyártó orvostechnológiai cégeket, mivel tucatszám halasztották el a választható (úgynevezett elektív) műtéteket.

A csípő- és térdprotézis-értékesítés 50-60 százalékkal csökkent. A piac az év második felében gyorsan magára talált, amikor a kórházakat felosztották Covid- és nem Covid-zónákra. Az elektív beavatkozások fontos profitforrások a kórházak számára, ezért anyagilag is érdekeltek voltak abban, hogy mielőbb folytatni tudják őket.

A második és harmadik Covid-hullám is rányomta a bélyegét az egészségügyre, de sokkal kevésbé, mint a 2020 áprilisában és májusában lezajlott első hullám. A szolgáltatók megtanulták hatékonyabban kezelni a koronavírushoz kapcsolódó kockázatokat, és a gyógyszerteszteket sok esetben ma már távolról monitorozzák.

Sok olyan vállalat van, amely a hosszú távú trendekből profitál (ilyen például a népesség elöregedése), a járvány pedig felgyorsította az áttérést az online rendelésekre, és hatalmas lendületet adott a diagnosztikai innovációnak.

A cégek nemcsak kidolgozták a Covid-teszteket, hanem látványos ütemben felpörgették a gyártást is, ami megduplázta egyesek bevételét, és jó hatással volt az ágazat más területeire, például a laborvizsgálatokat végző vállalatokra is. Ez a trend még egy darabig kitarthat, még a vakcinák elterjedését követő időszakban is.

A fejlett piacokon folytatódik az egészségügyi termékek és szolgáltatások iránti kereslet növekedése.

Kínában minden korábbinál gyorsabban zajlik az új és még újabb gyógyszerek engedélyezése, ami arra ösztönözte a globális gyógyszergyártókat, hogy helyi egészségügyi vállalkozásokba fektessenek be. A stabil mérlegek hatására az ágazaton belül még élénkebb lesz az M&A-tevékenység, elsősorban az innovatív gyógyszerekhez és terápiákhoz kapcsolódó felvásárlások terén.

A nagy gyógyszergyárak 2020-ban sokat javítottak az ESG-vel kapcsolatos megítélésükön. Az a kép alakult ki róluk, hogy nemcsak a saját profitjuk növelésére, hanem a közjóra is odafigyelnek. Ettől függetlenül nem valószínűsíthető, hogy a vírus hosszú távon érdemben megváltoztatja az egészségügyi politikát. A kormányoknak továbbra is korlátozniuk kell a GDP-ből az egészségügyre költött források növekedését, ezért lejjebb akarják majd szorítani a gyógyszerárakat. Ez különösen az USA-ban igaz, ahol a Biden elnök irányítása alatt hozott bármely jogszabály megnyirbálhatja a gyógyszergyárak ármeghatározó erejét.