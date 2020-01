Növekedésben a vállalatiflotta-piac

Lendületes évnek ígérkezik 2020 a hazai gépjárműpiacon, ami várhatóan az újautó-eladások számának alakulásával lesz mérhető leginkább. Jó éven vagyunk túl, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete által publikált adatok szerint tavaly mintegy 16 százalékkal nőtt az újautó-értékesítés volumene 2018-hoz viszonyítva. Ezen belül, bár a magánszemélyek is egyre több új autót vásárolnak, a piaci értékesítés 50 százalékát a vállalati gépjárművek vásárlása fedte le, ami továbbra is nagyon magas érték.

A szén-dioxid-kibocsátási normák szigorítása miatt az autógyártók kényszerpályára kerültek; új, alacsony kibocsátású modellekkel kell bővíteniük a választékukat. Hosszabb távon ez óriási lökést adhat a piacnak, ám kérdés, hogy a pillanatnyi kereslet miként reagál a kínálat változására; az új technológiákra, valamint a gépjármű-üzemeltetéssel együtt járó költségstruktúra átalakulására.

Az már most is látható, hogy

az újonnan gyártott gépkocsik meghatározó hányada továbbra is a vállalati gépjárműflottákat fogja gyarapítani.

Ugyanis míg egy magánszemély általánosságban hat-nyolc évre vásárol magának gépjárművet, addig a vállalati flottáknál ez inkább három-négy év, vagy kevesebb.

Jó hír, hogy a vállalati újautó-eladások magas szintje közvetetten képes hozzájárulni a használt gépkocsik importjának mérséklődéséhez is. A használtautó-import terén már tavaly 2 százalékos visszaesés volt tapasztalható, a vállalati flották által három-négy évente lecserélt használt, de még mindig fiatal gépjárművek pedig jó alternatívát kínálhatnak például azoknak a fogyasztóknak, akik számára az új gépjármű vásárlása nem járható út.

Az új eladásokat tekintve várhatóan egyre inkább az alternatív hajtású gépjárművek kerülnek előtérbe. Bár a zöld rendszámos autók átlagára még mindig magasabb, mint hagyományos társaiké, ennek ellenére erős potenciál lehet bennük a vállalatiflotta-értékesítésben is, köszönhetően az autógyártó cégek által választott új irányvonalnak. A szigorodó környezetvédelmi előírások és korlátozások miatt eleve egyre nagyobb szerep juthat a hibrid, a plug-in hibrid és a tisztán elektromos modelleknek a vállalati flották cseréje során, de hatalmas fejlődésre számíthatunk a modellválaszték tekintetében is 2020-tól. A trend pedig már tavaly is érzékelhető volt: 2019-ben csaknem 50 százalékkal több zöld rendszámos gépjárművet helyeztek forgalomba Magyarországon, mint a megelőző évben. A tisztán elektromos modelleket nézve pedig tavaly több mint tízszeresét értékesítették a 2016-os újautó-eladásoknak.

Keresleti oldalról nézve az alacsony vagy zéróemissziós vállalati gépkocsik mellett szól, hogy a városi használat során tetemes költségeket takaríthatnak meg vele a cégek. Ráadásul további ösztönző tényezőként jelen van az állami támogatás, a díjmentes parkolás és a cégautóadó alóli mentesség. A gazdaságossági szempontokat figyelembe véve egyre több vállalatnál tekintenek a közlekedésnek erre a módjára valódi alternatívaként.

Összességében tehát a szereplők többsége további bővülésre számít a céges autók értékesítése és üzemeltetése terén,

és külön jó hír, hogy nemcsak korszerűbb, hanem tisztább és környezetkímélőbb gépjárművekkel bővülhetnek a vállalati flották. Piaci felmérések szerint a kis- és középvállalatok több mint 70 százaléka tervez beruházást az idei évben, ezen belül pedig harmadik helyen szerepel a rangsorban a gépjárműflották korszerűsítése.