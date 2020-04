A koronavírus-járvány újabb lökést adhat a hazai bankrendszer digitalizálásának

A vesztegzárban felértékelődtek az érintésmentes, személyes kontaktust nélkülöző, lakhelyelhagyást nem igénylő ügyintézési folyamatok a pénzügyi szektorban. Ez újabb lökést adhat a bankrendszerben végbemenő digitális transzformációnak. Számos szolgáltatónál érhetők már el innovatív fintech megoldások. Itthon is pezseg a szcéna, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jelentése szerint a hazai fintechek elsősorban B2B-megoldásokat kínálnak, amelyek közvetetten eredményeznek változást az ügyfélkiszolgálásban.

A fintech vállalkozások helyzete

A fintech szektor dinamikus növekedését számtalan keresleti, kínálati és technológiai tényező is segíti. Az innovatív szolgáltatások iránti megnövekedett fogyasztói igény, a vállalatok költségcsökkentési és agilitási törekvései, valamint a növekvő adatvagyon és okoseszköz-penetráció mind hozzájárulnak a szektor növekedéséhez. A legtöbb felhasználó az innovatív szolgáltatástípusok közül jellemzően a pénzügyi szolgáltatásokra tart igényt, ezen belül leginkább a fizetési megoldások piacán találkozhatunk fejlesztésekkel. Ehhez járul hozzá most sokkoló erővel a járvány, amely a social distance intézkedések miatt felértékelte az érintésmentes fizetést és a távoli ügyintézést.

Globális szinten a nagyvállalatokhoz képest a kis- és középvállalkozások körében egyelőre alacsonyabb szintű a fintech megoldások használata, ám a trendet könnyen módosíthatják a dinamikusan változó körülmények.

Az előremutató termékek jellemzően a lakossági szolgáltatások, ám egyre több innovatív vállalati termék is felbukkan a piacon. A fintech szektor fejlődése a bankrendszer mellett a szabályozói környezetre is jelentős hatással van, ösztönözi egy új, innovatív felügyeleti keretrendszer létrehozását. A digitális bankolási és hitelezési megoldásokat nyújtó fintech cégekre néhány ország kivételével a már meglévő bankrendszeri szabályozás vonatkozik, de fontos, hogy az új üzleti modellek mellett külön szabályozói figyelmet igényel a mögöttes technológia is. Ezt támogatandó egyre több országban – így Magyarországon is – alakultak ki például regulatory sandboxok.

A magyar tulajdonú fintech cégek között a globális trenddel ellentétben a mikro- és kisvállalatok a meghatározók. Az MNB tanulmánya szerint a cégek döntő többségére a B2B-szolgáltatás jellemző, az ügyfeleknek közvetlenül szolgáltatást nyújtó cégek részaránya kisebb mint 10 százalék, ugyanakkor a fejlesztések nagy része végső soron a lakossági ügyfeleknek kínált szolgáltatásokban eredményez versenyképesség- és minőségjavulást. A legfontosabb tevékenységi körök az adatelemzés és üzleti intelligencia, a pénzügyi szoftverfejlesztés és a rendszer-integráció, továbbá a fizetési szolgáltatások – a szektor 60 százaléka ezeken a területeken tevékenykedik.

Kiaknázatlan lehetőségek

Az MNB 2019 végén és 2020 elején két fázisban mérte fel egyes hazai bankok digitalizációs szintjét és felkészültségét. A felmérés szerint a hazai bankrendszer szereplői összességében tisztában vannak a digitális transzformáció lehetőségeivel és kihívásaival, de egyelőre rengeteg a kiaknázatlan fejlesztési lehetőség. Az MNB a hazai bankrendszer digitális fejlettségét közepesre értékelte, és rámutatott, hogy a digitalizáció szintje még az egyes intézményeken belül sem egységes.

Különbség figyelhető meg a lakossági és a vállalati szegmensnek nyújtott szolgáltatásokban. Immár számos szereplő digitálisan is lehetővé teszi lakossági folyószámla nyitását, a személyi hitel és a folyószámla-hitelkeret igénylését, valamint a lakásbiztosítás-kötést és részben a folyószámlazárást is, jellemző továbbá a termékkínálat folyamatos digitalizálása, a digitalizáció kiterjesztése további szolgáltatásokra. Ezzel szemben a vállalati szegmensben jóval kevesebb termék, szolgáltatás van digitalizálva, ezért több esetben a hagyományos ügyintézési csatornák alkalmazása szükséges.

A banki szférában különbség figyelhető meg a belső és külső szereplőkkel kapcsolatos folyamatok digitalizáltsága között is. A felmérés szerint a külső érintettekkel összefüggő folyamatok digitalizálása több szempontból fejlesztésre vár (az MNB leginkább a termékek digitális elérhetőségét és az ügyfélkapcsolat digitalizálását látja), miközben a belső működés digitalizálásában valamivel kedvezőbb képet mutat a szektor. Egyre több intézmény indul(t) el a belső folyamatok átalakításával, az agilis transzformációval, az automatizálás alkalmazásával, a papíralapú ügyintézés csökkentésével, de szektorszinten még nagyok a lehetőségek. Az MNB tanulmánya ezen a téren a bankok potenciális fejlődési lehetőségeként leginkább az adatvagyon tudatos felhasználását (amely egyre nagyobb érték) és az alapvető banki folyamatok automatizációját azonosította.

Az ügyfelek digitális felkészültségét is próbálják támogatni az intézmények, a banki ügyfelek többsége már elektronikus formában kapja meg bankszámlakivonatát, és a bankok folyamatosan bővülő eszköztárral támogatják digitális felületeik kezelhetőségét. A bankok, biztosítók egyre nyitottabbak a fintech vállalkozásokkal való együttműködésre, partneri kapcsolatok kiépítésére. A globális trendeknek megfelelően a magyar bankrendszerben is elindult a digitalizáció folyamata, részben fintech cégekkel történő partneri kapcsolatokon keresztül, részben saját fejlesztésekkel. Ennek a folyamatnak adhat újabb lökést a járványhelyzet miatt az ügyfelek és munkatársak hosszabb távra korlátozott mozgása és a személyes érintkezés kerülése. A digitalizáció önmagában számos új technológiai jellegű kockázatot hordoz a bankrendszerre nézve, és ez munkát ad a szabályozó hatóságoknak is.

A nyertesek azok lehetnek, akik a digitalizáció, az automatizáció és a hatékony adatvagyon-kezelés mellett kezelni tudják a kockázataikat is, beleértve az újonnan megjelenőket (emerging risks).