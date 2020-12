Az atomfegyverek éve a központi bankolásban

A 2019-es év jegybanki eseményeit összefoglaló egyik korábbi cikkemben két megállapítást tettem. Egyrészt, hogy egy új monetáris politika küszöbére ért a világ, másrészt, hogy megnőtt az esélye, hogy a gazdaságpolitikai ágak újrarendezése elengedhetetlen lesz 2020-tól. A megjegyzések alapja az volt, hogy 2020-ra gyengülő gazdasági lendülettel fordult a globális gazdaság, és 2019 őszén a Fed és az EKB is újra mérlegének növelésére kényszerült.

A koronavírus-válság minden korábbi beavatkozásnál nagyobb gazdaságpolitikai választ követelt. A precedens nélküli, számos szektorban az aktivitás jelentős csökkenését okozó sokk különleges nagyságú válaszlépésekre sarkallta a döntéshozókat a gazdasági összeomlás elkerülése érdekében. A pénzügyi zavarok kezelésére minden korábbinál nagyobb méretű eszközvásárlási programokkal válaszoltak a fejlett országok jegybankjai. A pénzügyi rendszerbe juttatott hatalmas mennyiségű likviditás meggátolta a pénzügyi pánikot, és az eszközárak összeomlását. A jegybankok növelték hitelprogramjaik volumenét, támogatva a magánszektor forráshoz jutását.

A kormányzatok a növekvő egészségügyi kiadások mellett eladósodottságuk és kockázattűrő képességük mentén átfogó fiskális élénkítő csomagokat fogadtak el. A tavaszi időszakban a piaci zavarok mentén a fejlett és a feltörekvő országok jegybankjai is stabilizálták az állampapírpiaci folyamatokat. Ezt az állampapír-vásárlási programok megindításával és a keret bővítésével érték el. Az állampapírpiaci hozamok stabilizálásával sikerült elkerülni, hogy az államháztartás refinanszírozási költsége drasztikusan emelkedjen. Mindez új munkamegosztást alakított ki a gazdaságpolitika fiskális és monetáris lába között.

Felértékelődtek idén a célzott jegybanki eszközök és a mérlegpolitika. Globális kitekintésben a jegybankok eltérő eszközöket vezettek be céljaik elérése érdekében, de általános tendencia volt mérlegfőösszegük növekedése. 2020 végére kiderült, hogy a célzott eszközök hatékonyabbnak bizonyultak az általános programoknál. Az MNB sokrétű, részpiacokra koncentráló eszközei együttesen 5800 milliárd forint összegben nyújtottak likviditást vagy forrást a pandémia alatt a magyar gazdaságnak. A moratórium, a kamatcsökkentés és a Növekedési Hitelprogram Hajrá! kombinációja és a gyors reakció tette lehetővé a pénzügyi rendszer stabilitásának megőrzését, a magánszektor forráshoz jutását, és a pandémia által sújtottak fizetésképtelenségének elkerülését. Kiemelten fontos az idei esztendő recessziójában, hogy a foglalkoztatásban kiemelkedő kkv-szektor finanszírozását célzott program segítette. Az NHP Hajrá! 17 000 vállalkozást juttatott olcsó forráshoz az idén.

A Magyar Nemzeti Bank mindemellett 2020-ban is teljesítette árstabilitási mandátumát. Miközben számos ország jegybankja hatalmas méretű eszközvásárlási programok és negatív kamatok alkalmazása mellett is a túl alacsony infláció és a lanyha gazdasági növekedés kihívásával küzd, hazánkban idén is teljesült az inflációs cél. Az év egészében a magyar fogyasztóiár-infláció átlaga a 3 százalékos cél közelében maradt a toleranciasávon belül. Ezt a teljesítményt nemzetközi viszonylatban is kimagasló módon már negyedik éve éri el az MNB.

A pandémiára adott válaszok új monetáris rendszerhez vezethetnek. A globálisan meghatározó jegybankok (EKB, Fed, angol és japán jegybank) mennyiségi lazítási programjai kapcsán egyre gyakoribbak azok a piaci vélemények, amelyek a korlátlan pénznyomtatásra utalnak. A kommentárok a fiskális deficitek korlátlan finanszírozását emelik ki, felhívva a figyelmet a negatív következményekre. A globális folyamatok 2020-as mellékhatása, hogy a pénzügyi eszközök árai az esésből visszafordulva új csúcsokra kerültek. Az utóbbi évtizedek hazai gazdaságpolitikai tapasztalatai alapján fontos hangsúlyozni, hogy az adósságszint emelkedésével járó egyensúlytalanság és a jegybanki pénzteremtés nem mellékhatások nélküli folyamat. A pandémia leküzdése után a gazdaságpolitikáknak újra a stabilizálást kell megcélozniuk, mégpedig a gazdaságpolitikai ágak lépéseinek összehangolásával.