Shalom. Salam. Peace. Béke

Szokatlan képet festett, mégis jóleső érzést keltett Jeruzsálem óvárosának fala szeptember 15-én. Négy, fényjátékkal kivetített zászló, az izraeli, az emirátusoké, a bahreini és az amerikai hívta fel a figyelmet arra, hogy ez egy különleges nap. Ahogy Donald Trump amerikai elnök Washingtonban kijelentette: új Közel-Kelet született. Az Ábrahám-egyezmény értelmében az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein is diplomáciai viszonyt létesített Izraellel.

Ünnepi beszédében Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök történelmi fordulónapnak nevezte az eseményt. Kitért arra is, hogy az izraeliek jól tudják, mi az ára a háborúnak. „Azok, akik háborús sebeket viselnek, még jobban vágynak a béke áldására. És a mai napon megkötött béke áldása hatalmas” – mondta. Először is azért, mert ez a békekötés – tette hozzá – kibővülhet más arab országokkal is, és végül egyszer s mindenkorra lezárulhat az izraeli–arab konfliktus. Másodsorban azért, mert a partnerségből eredő gazdasági előnyöket az érintett országok állampolgárai is meg fogják tapasztalni.

A történelmi békemegállapodás Izrael, az Egyesült Arab Emírségek és Brahrein között egy kihívásokkal teli, nehéz időszakban született meg. Az erők egyesítése és a közös elvi sík megtalálása soha nem volt sürgetőbb, mint most, egy világjárvány közepén. Az Ábrahám-egyezmény azonban azonnali eredményeket hoz.

Izrael és az Egyesült Arab Emírségek egészségügyi minisztere már korábban aláírt egy együttműködési megállapodást,

és utat nyitott az üzleti delegációknak és a diákcsereprogramoknak egyaránt.

Miután bejelentették Izrael és az Egyesült Arab Emírségek kapcsolatainak normalizálását, az első kereskedelmi megállapodás az emírségekbeli Apex National Investment és az izraeli TeraGroup között jött létre. Mivel mindkét országot súlyosan érintette a koronavírus-járvány, az egészségügy lett az első együttműködési terület. A két vállalat közös kutatási tevékenység indítását jelentette be. Egy koronavírus-tesztelő eszközt kívánnak kifejleszteni, amely gyorsabban és hatékonyabban diagnosztizálja a fertőzést. Az orvostudomány és a gyógyszerkutatások területén is elköteleződtek a közös munkára, és együttműködnek a Covid–19 kezelésének és az oltóanyag kifejlesztésének kísérleteiben is. Az Apex National Investment az izraeli Sheba Medical Centerrel is aláírt egy szándéknyilatkozatot arról, hogy Izraelt új és kiemelt destinációnak jelöli ki az Arab Emírségekből induló egészségügyi turizmus számára.

Izrael és az Egyesült Arab Emírségek is fiatal ország, de mindkettőjüknek sikerült pár évtized alatt dinamikus, jól működő gazdaságot kiépíteniük. Világszinten is élen járnak az innovációban és a technológiafejlesztésben. Ugyanazt a vállalkozói szellemet képviselik, és közösen részesednek majd a bilaterális kereskedelmi kapcsolatok bővüléséből. Az izraeli gazdasági minisztérium becslése szerint az Egyesült Arab Emírségekbe irányuló izraeli export elérheti az 500 millió dolláros éves forgalmat, az emírségekbeli befektetések Izraelben pedig megközelítőleg 350 millió dollárt tesznek ki. Az új alapokon nyugvó kapcsolatokban a kiberbiztonság, az egészségügy, a pénzügyi és a kommunikációs iparágak területén várható jelentős előrelépés.

Az említett gazdasági kezdeményezések és együttműködések azonban csak cseppek a tengerben ahhoz viszonyítva, amit a diplomáciai kapcsolatok normalizálása jelent. A három ország állampolgárai hamarosan látni fogják, hogy a megállapodás eredményeként gazdagodik az életük. Mindez utat törhet annak is, hogy a régió más országai is felismerjék a hatalmas lehetőséget abban, ha békét kötnek Izraellel. Twitter-bejegyzésében és egy emírségekbeli lapban az izraeli külügyminiszter, Gabi Ashkenazi ezt írta: van egy vízióm arról, ahogy izraeli turisták és üzletemberek elindulnak az Egyesült Arab Emírségekbe, és erősítik a gazdasági, kereskedelmi és technológiai kapcsolatokat, valamint kutatási együttműködéseket hoznak létre. Látom azt is, ahogy az Emírségekből és az öböl menti országokból érkező turisták meglátogatják a tengerpartjainkat és a három monoteista vallás szent helyeit.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig így írt a közösségi oldalán, mielőtt rész vett a Fehér Ház kertjében megtartott történelmi eseményen: „Újabb jó hír érkezett a Közel-Keletről. Az Egyesült Arab Emírségek után ezúttal Bahreinnel normalizálja diplomáciai kapcsolatait Izrael.” Majd így folytatta: „Magyarország továbbra is támogatja a közel-keleti békéért tett erőfeszítéseket, és továbbra is kiállunk a nemzetközi szervezetekben a térség országainak korrekt megítélése mellett.”

Szeptember 18-án este kezdődik a zsidó újév.

A rós ha-sána az idén különlegesebb, emlékezetesebb és érzelmekkel telibb lesz, mint az elmúlt években.

A koronavírus-járvány miatt Izraelben országos zárlat lép érvénybe, amely előreláthatóan három hétig tart. A lakosságnak számos szigorítással kell szembenéznie, de biztosra vehetjük, mindenki megtalálja majd a módját, hogy az ünnep alkalmával emlékezzen az ember teremtésére, és megújítsa az Örökkévalóval kötött szövetségét. A reménnyel teli imák pedig biztosan magukba foglalják majd a jó egészség és a hosszú távú béke vágyát. Shana Tova!